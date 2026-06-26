EspectáculosTV, Cine y Series

Deborah De Luca trae el techno internacional a Tucumán: cuándo será el show

La DJ italiana se presentará el 9 de julio en el Palacio de los Deportes, en el marco de Proyecto Aborigen. También estarán BEICO y Gustavo Filgueira.

DJ. Deborah De Luca trae el techno internacional al Palacio de los Deportes.
DJ. Deborah De Luca trae el techno internacional al Palacio de los Deportes. / GENTILEZA DE PROYECTO ABORIGEN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La DJ italiana Deborah De Luca se presentará el 9 de julio en el Palacio de los Deportes de Tucumán para encabezar una nueva propuesta de música electrónica de Proyecto Aborigen.
  • El evento, producido por LaBoiteClub, comenzará a las 18:00 e incluirá gastronomía y stands. La grilla se completa con el bonaerense BEICO y el DJ local Gustavo Filgueira.
  • La fecha internacional consolida a Tucumán en el circuito electrónico del NOA y reafirma la recuperación del Palacio de los Deportes para espectáculos masivos de primer nivel.
Resumen generado con IA

La escena techno suma una fecha fuerte en Tucumán: Deborah De Luca, una de las DJs y productoras más reconocidas del circuito internacional, llegará el jueves 9 de julio al Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio. La artista italiana será la figura central de la nueva propuesta de invierno de Proyecto Aborigen, que busca convertir la noche en una experiencia completa, con música, gastronomía, stands y marcas desde temprano.

La convocatoria comenzará a las 18 y tendrá como escenario uno de los espacios que volvió a posicionarse para espectáculos públicos en la capital. Desde la organización recomiendan llegar con tiempo, llevar outfit cómodo y prestar atención a las indicaciones del evento, ya que la idea no es entrar solo para el show principal, sino recorrer y vivir la previa dentro del lugar.

DJ. Deborah De Luca trae el techno internacional al Palacio de los Deportes. DJ. Deborah De Luca trae el techno internacional al Palacio de los Deportes. / GENTILEZA DE PROYECTO ABORIGEN

Una artista de la escena global actual

Nacida en Nápoles, Deborah De Luca construyó una carrera que la llevó de los clubes europeos a festivales y escenarios de distintos continentes. DJ, productora y directora del sello Sola Mente Records, se ganó un lugar propio dentro del techno por sus sets de alta energía, en los que combina sonidos duros, bases minimalistas y climas melódicos.

Su nombre también creció con fuerza en redes sociales, donde fue una de las artistas que entendió temprano cómo usar las plataformas para expandir su música y conectar con audiencias de todo el mundo. Esa presencia digital, sumada a una agenda internacional intensa, la consolidó como una de las figuras más convocantes del género.

Quiénes completan la grilla

La fecha no tendrá solo presencia internacional. El line up también incluirá a BEICO, productor y DJ nacido en Mar del Plata, considerado una de las figuras argentinas con mayor proyección dentro del techno. Su música fue editada por sellos como Factory 93, Terminal M, Kraftek, Filth on Acid, Armada Music y 1605, y recibió apoyo de referentes como Eric Prydz, Charlotte de Witte, Monika Kruse y Carl Cox.

El soporte local estará a cargo de Gustavo Filgueira, DJ tucumano de amplia trayectoria, que se suma a la propuesta con presencia provincial en una noche pensada para el público del NOA.

Entradas y datos del evento

El show será producido por LaBoiteClub dentro del ciclo Proyecto Aborigen, que viene desarrollando fiestas de música electrónica en espacios como El Bosque y la Hostería Atahualpa Yupanqui, en Tafí Viejo, y que también participó en la puesta a punto del Palacio de los Deportes para espectáculos masivos.

Las entradas pueden adquirirse de manera física o digital. La organización informó que las Mesas Boiler ya se encuentran agotadas y que también existe la posibilidad de sumar servicio de hotelería junto con los ingresos al evento. Para más información y ventas, se puede consultar en las redes de @LaBoiteClub o en la plataforma Venti.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánPalacio de los DeportesJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”
2

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas
3

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo
4

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi
5

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
2

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
3

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia
4

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: Es metódico y persistente

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: "Es metódico y persistente"

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Comentarios