Deborah De Luca trae el techno internacional a Tucumán: cuándo será el show

Resumen para apurados
- La DJ italiana Deborah De Luca se presentará el 9 de julio en el Palacio de los Deportes de Tucumán para encabezar una nueva propuesta de música electrónica de Proyecto Aborigen.
- El evento, producido por LaBoiteClub, comenzará a las 18:00 e incluirá gastronomía y stands. La grilla se completa con el bonaerense BEICO y el DJ local Gustavo Filgueira.
- La fecha internacional consolida a Tucumán en el circuito electrónico del NOA y reafirma la recuperación del Palacio de los Deportes para espectáculos masivos de primer nivel.
La escena techno suma una fecha fuerte en Tucumán: Deborah De Luca, una de las DJs y productoras más reconocidas del circuito internacional, llegará el jueves 9 de julio al Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio. La artista italiana será la figura central de la nueva propuesta de invierno de Proyecto Aborigen, que busca convertir la noche en una experiencia completa, con música, gastronomía, stands y marcas desde temprano.
La convocatoria comenzará a las 18 y tendrá como escenario uno de los espacios que volvió a posicionarse para espectáculos públicos en la capital. Desde la organización recomiendan llegar con tiempo, llevar outfit cómodo y prestar atención a las indicaciones del evento, ya que la idea no es entrar solo para el show principal, sino recorrer y vivir la previa dentro del lugar.
Una artista de la escena global actual
Nacida en Nápoles, Deborah De Luca construyó una carrera que la llevó de los clubes europeos a festivales y escenarios de distintos continentes. DJ, productora y directora del sello Sola Mente Records, se ganó un lugar propio dentro del techno por sus sets de alta energía, en los que combina sonidos duros, bases minimalistas y climas melódicos.
Su nombre también creció con fuerza en redes sociales, donde fue una de las artistas que entendió temprano cómo usar las plataformas para expandir su música y conectar con audiencias de todo el mundo. Esa presencia digital, sumada a una agenda internacional intensa, la consolidó como una de las figuras más convocantes del género.
Quiénes completan la grilla
La fecha no tendrá solo presencia internacional. El line up también incluirá a BEICO, productor y DJ nacido en Mar del Plata, considerado una de las figuras argentinas con mayor proyección dentro del techno. Su música fue editada por sellos como Factory 93, Terminal M, Kraftek, Filth on Acid, Armada Music y 1605, y recibió apoyo de referentes como Eric Prydz, Charlotte de Witte, Monika Kruse y Carl Cox.
El soporte local estará a cargo de Gustavo Filgueira, DJ tucumano de amplia trayectoria, que se suma a la propuesta con presencia provincial en una noche pensada para el público del NOA.
Entradas y datos del evento
El show será producido por LaBoiteClub dentro del ciclo Proyecto Aborigen, que viene desarrollando fiestas de música electrónica en espacios como El Bosque y la Hostería Atahualpa Yupanqui, en Tafí Viejo, y que también participó en la puesta a punto del Palacio de los Deportes para espectáculos masivos.
Las entradas pueden adquirirse de manera física o digital. La organización informó que las Mesas Boiler ya se encuentran agotadas y que también existe la posibilidad de sumar servicio de hotelería junto con los ingresos al evento. Para más información y ventas, se puede consultar en las redes de @LaBoiteClub o en la plataforma Venti.