Deborah De Luca trae el techno internacional a Tucumán: cuándo será el show

La escena techno suma una fecha fuerte en Tucumán: Deborah De Luca, una de las DJs y productoras más reconocidas del circuito internacional, llegará el jueves 9 de julio al Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio. La artista italiana será la figura central de la nueva propuesta de invierno de Proyecto Aborigen, que busca convertir la noche en una experiencia completa, con música, gastronomía, stands y marcas desde temprano.