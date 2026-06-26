Este es el mejor rincón del mundo para ver el eclipse solar total más largo del siglo

Los eventos celestiales fascinaron a los humanos durante milenios, en búsqueda de las coreografías de los astros que cada cierto tiempo ofrecen un espectáculo. Dentro de poco más de un año habrá un evento que obligará a los terrícolas a mirar el cielo, a acomodar sus pies en la posición correcta para ver colmarse de una oscuridad sin precedentes, una penumbra equivocada que no ocurrirá durante la noche sino en el día, el eclipse solar total más largo del siglo.