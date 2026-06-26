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Este es el mejor rincón del mundo para ver el eclipse solar total más largo del siglo

Habrá una parte del mundo donde la Tierra se oscurecerá por un tiempo excepcionalmente prolongado.

Eclipse solar en el campamento turístico galo, en el desierto de Libia. Imagen: KHALED DESOUKI/AFP vía Getty Images/Forbes
Eclipse solar en el campamento turístico galo, en el desierto de Libia. Imagen: KHALED DESOUKI/AFP vía Getty Images/Forbes
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El 2 de agosto de 2027 se producirá el eclipse solar total más largo del siglo, siendo Luxor (Egipto) el mejor lugar para observarlo debido a su duración excepcional.
  • El fenómeno alcanzará una oscuridad de 6 minutos y 23 segundos en Luxor, zona que registra cielos despejados garantizados según datos meteorológicos de los últimos 23 años.
  • Este hito astronómico atraerá a multitudes de turistas y científicos al norte de África y España, consolidando a la región como el epicentro de la observación espacial.
Resumen generado con IA

Los eventos celestiales fascinaron a los humanos durante milenios, en búsqueda de las coreografías de los astros que cada cierto tiempo ofrecen un espectáculo. Dentro de poco más de un año habrá un evento que obligará a los terrícolas a mirar el cielo, a acomodar sus pies en la posición correcta para ver colmarse de una oscuridad sin precedentes, una penumbra equivocada que no ocurrirá durante la noche sino en el día, el eclipse solar total más largo del siglo. 

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El 2 de agosto de 2027, el Sol no se esconderá precisamente durante el horario nocturno sino que la negrura se instalará durante el día. Por un tiempo lo suficientemente prolongado como para convertirse en un hito de la astronomía, la Tierra estará a oscuras en plena jornada. El año que viene la humanidad presenciará el eclipse más largo del siglo.

El rincón del mundo donde se detendrá el tiempo

Un eclipse solar total es un evento asombroso e infrecuente. Solo cada 366 años es que este movimiento ocurre en un mismo lugar en la tierra. Pero hay condiciones que lo hacen aún más espectacular y es cuando su duración es la más excepcional en la historia próxima. Habrá un punto geográfico del mundo que pasará el lapso más prolongado abandonado del Sol, a oscuras del astro rey que ilumina los días.

Ante los eclipses solares totales, todos buscan el mejor sitio para disfrutarlo, decisión que se traduce en encontrar el rincón donde el eclipse dure la totalidad del tiempo y donde sea probable que el cielo esté despejado. En 2027, ese destino será Luxor. El sureste de la capital egipcia atestiguará el eclipse más largo del siglo, lugar donde tendrá lugar una fase completa excepcionalmente larga de seis minutos y 23 segundos.

En 2027, la duración y las condiciones climáticas en Luxor serían las ideales. El cielo despejado está prácticamente garantizado, según el experto en meteorología de estos fenómenos, Jay Anderson, quien escribió: "Algunas partes de la trayectoria del ocultamiento —sobre Libia y el oeste de Egipto— no han visto ni una sola nube en agosto el día del evento en los últimos 23 años".

Otros rincones del mundo para ver el eclipse 

Sin embargo, dado que se esperan grandes multitudes en Luxor, existen otros lugares a considerar donde la duración del eclipse total es algo menor. En cuanto al clima, destacan el sur de España, el norte de Marruecos y cualquier lugar de Egipto, excepto la costa. Desde Forbes recogieron cuáles serán los mejores lugares (en cuanto a duración y condiciones climáticas) para ver el eclipse:

  • Cádiz, España: 2 minutos y 47 segundos de totalidad.
  • Tánger, Marruecos: 4 minutos y 48 segundos de totalidad.
  • Orán, Argelia: 5 minutos y 6 segundos de totalidad.
  • Islas Kerkennah, Túnez: 5 minutos y 42 segundos de totalidad.
  • Oasis de Siwa, Egipto: 5 minutos y 29 segundos de totalidad.
  • Luxor, Egipto: 6 minutos y 22 segundos de totalidad.
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