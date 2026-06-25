El secuestro de 470 kilos de cocaína: el perfil de “Pelaín” Nasif

Nasif tenía una costumbre: instalaba cámaras de seguridad tanto en el interior como en el exterior de su vivienda para monitorear todo lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, esa medida de precaución terminó jugando en su contra. Según confiaron fuentes judiciales, los investigadores hallaron registros en los que se lo observaría manipulando panes de cocaína. Con esos elementos, Sale solicitó que la causa fuera remitida a la Justicia Federal al considerar que estaba ante un posible caso de narcotráfico. Sin embargo, un juez rechazó el planteo y ahora la cuestión deberá ser resuelta por un tribunal de Impugnación. La audiencia fue fijada para el 30 de julio.