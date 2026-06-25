El secuestro de 470 kilos de cocaína: el perfil de “Pelaín” Nasif

“No se olviden que aquí estoy como víctima, no como acusado”, les dijo Jorge “Pelaín” Nasif a los abogados que lo interrogaban durante el juicio en el que fueron condenados tres policías que, según la acusación, habían asaltado en su casa de Famaillá.
En 2022, fue víctima de un violento episodio protagonizado por la banda de los llamados “narcopolicías”. La Justicia lo investigó como un robo, aunque los pesquisas no descartaron que se tratara de un intento de secuestro. Ese grupo se dedicaba a robar droga o capturar a supuestos narcotraficantes para exigir rescates en dinero o estupefacientes.
En el juicio, que concluyó con la condena de tres policías que se encontraban en actividad al momento de los hechos, Nasif declaró que se dedicaba a la compra y venta de automotores en Famaillá. Explicó que, al tratarse de operaciones realizadas en el mercado informal, no podía justificar formalmente sus ingresos.
En su versión exculpatoria, uno de los acusados aseguró que sus compañeros decidieron ingresar al domicilio sin una orden judicial porque habían recibido información de que Nassif estaba por recibir un cargamento de droga. “Lo hicimos para quedar bien con nuestros superiores”, declaró Guillermo Fernández, quien posteriormente fue condenado. Pese a todos los indicios que surgieron en el debate, no se pidió oficialmente que fuera investigado.
Pesquisa
El año pasado se inició una pesquisa en contra de Nasif porque se sospechaba que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. Huyó al advertir que era buscado por la Policía y permaneció prófugo durante varios meses hasta que fue localizado en la vivienda de su pareja. Luego fue procesado y actualmente permanece alojado en el penal de Benjamín Paz.
El fiscal Carlos Sale, que encabezó la pesquisa, encontró elementos para sospechar que Nassif podría haber estado involucrado en actividades de mayor escala que el narcomenudeo. Según la investigación, habría abastecido a distintos puntos de venta de drogas del sur de la provincia.
Nasif tenía una costumbre: instalaba cámaras de seguridad tanto en el interior como en el exterior de su vivienda para monitorear todo lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, esa medida de precaución terminó jugando en su contra. Según confiaron fuentes judiciales, los investigadores hallaron registros en los que se lo observaría manipulando panes de cocaína. Con esos elementos, Sale solicitó que la causa fuera remitida a la Justicia Federal al considerar que estaba ante un posible caso de narcotráfico. Sin embargo, un juez rechazó el planteo y ahora la cuestión deberá ser resuelta por un tribunal de Impugnación. La audiencia fue fijada para el 30 de julio.