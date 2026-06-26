Cartas de lectores: el sueño de la casa propia

Si le preguntas a cualquier familia tucumana de clase media, que le quita el sueño “la casa propia” aparece en el top 3. El problema es que ese sueño, que en los 90 y los 2000 era alcanzable con ahorro y un crédito a 20 años, hoy se siente más cerca de la lotería que de un plan financiero. Los principales inconvenientes en la actualidad son muy variados. Los precios subieron en dólares, los sueldos en pesos. Los créditos hipotecarios que no cierran. El costo de construir se fue muy arriba. La tierra urbana escasea y se encarece. Alquiler vs. compra: la trampa, porque hoy en día alquilar es casi como pagar la cuota de un crédito chico. En Tucumán el metro cuadrado en barrios de clase media se cotiza a 1.200 y 1.800 el metro cuadrado para unidades nuevas. Una casa de 90 metros cuadrados son aproximadamente 120.000 a 160.000 dólares. En resumen, para la clase media tucumana la casa propia dejó de ser un proyecto de 10 años y pasó a ser de 20 a 25 años, si es que se da. No es vagancia ni falta de ahorro. Es que los números no cierran, precios en dólares, ingresos en pesos y un sistema de crédito imposible de hacer frente. El sueño no es imposible, pero hoy te pide que seas ingeniero, abogado o un gran profesional… y también un tío en el banco.