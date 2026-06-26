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Cartas de lectores: semáforos
Hace 3 Hs

En la última cuadra de la avenida Independencia, en intersección con ruta 301, la avenida pierde una calzada, es decir se enangosta, creándose un cuello de botella y por ese lugar sale la población de varios barrios como Perón, San Francisco, Policial, Elena Withe y varios otros que no recuerdo su nombre. Todos esos viajeros deben esperar el semáforo que habilite su paso en Independencia y ruta 301. En esta semana modificaron el sentido de paso, provocando largas esperas hasta obtener la luz verde para el paso. Con el anterior sentido de habilitación no se provocaba tal embotellamiento.

Raúl Ramón Nieva                              

nievaraulramon@gmail.com

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