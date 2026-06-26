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Nuevos lanzamientos de Citroën: C5 Aircross y Berlingo se renuevan importadas de Europa
Nuevos lanzamientos de Citroën: C5 Aircross y Berlingo se renuevan importadas de Europa
Hace 3 Hs

El mercado automotor tucumano recibe en 2026 dos de los lanzamientos más relevantes del año: el nuevo Citroën C5 Aircross y la nueva generación de la Berlingo, ambos disponibles en el Grupo Fortino con beneficio arancelario.

Argentina bajó sus impuestos bajo el nuevo acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, vigente desde el 1° de mayo de 2026. Este esquema redujo a la mitad el arancel extrazona para determinados modelos europeos, lo que permitió posicionar a los productos de una forma muy competitiva y cada vez genera más consultas entre los usuarios.

Nuevos lanzamientos de Citroën: C5 Aircross y Berlingo se renuevan importadas de Europa

El C5 Aircross desembarca en Argentina en un contexto histórico: es el primer modelo importado desde al SUV con un precio notablemente bajo dentro del segmento C. Fabricado en Francia, y desarrollado sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis, el C5 Aircross no se guardó nada, llega en su única versión tope de la gama MAX. Con el motor 1.6 turbo de 180 CV y 300 Nm de torque, transmisión automática de 6 velocidades y un nivel de equipamiento que incluye pantalla vertical de 13 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, Head-Up Display, tablero digital Full HD de 10", asientos Advanced Comfort® en cuero con calefacción, techo panorámico eléctrico de doble panel, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB tipo C. El sistema Pack Drive Assist 2.0 incorpora frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de mantenimiento activo de carril, vigilancia de ángulo muerto y alerta de tráfico transversal trasero. En términos de seguridad pasiva, suma seis airbags y la exclusiva suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos® de Citroën, que eleva el estándar de confort de marcha a un nivel imposible de igualar en la categoría.

Citroen también decidió traer la nueva berlingo 100% renovada y europea, al mismo precio de la histórica Berlingo fabricada en Argentina desde 1996.

De esta forma cierra un ciclo largo en la historia del mercado automotor argentino. Con 28 años de presencia ininterrumpida, llega al país su primera renovación generacional real, y lo hace con una propuesta superadora en todos los aspectos. Producida en España bajo la plataforma EMP2 que comparte con modelos europeos de Stellantis, la nueva Berlingo crece en dimensiones —4,75 metros de largo, 2,97 metros de distancia entre ejes— y en capacidad: 865 kg de carga útil y 3,9 metros cúbicos de volumen, contra los 800 kg y 3 metros cúbicos de la generación anterior. El puesto de conducción da un salto tecnológico significativo, con pantalla táctil de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica, instrumentos digitales y tres plazas delanteras. El motor diésel 1.6 HDi Euro 5 de 92 CV y 230 Nm, reconocido por su elasticidad y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo, se asocia a una caja manual de 5 velocidades y un tanque de 53 litros que maximiza la autonomía operativa.

Citroën llega a este doble lanzamiento en un momento de plena expansión: la marca cerró 2025 con su mayor participación de mercado en los últimos 11 años, superando los 4 puntos porcentuales a nivel nacional. Y en Tucumán, el Grupo Fortino es quien lleva adelante esa historia con una participación de mercado de casi el 7% en Tucumán.

Los tucumanos tienen en Av. 24 de Septiembre 1398, esquina Av. Alem, el lugar indicado para conocer, probar y adquirir estos dos modelos que marcan el rumbo de Citroën en 2026.

Contactate con ello a través de este link http://bit.ly/4b4Jlpd o ingresando en www.fortunatofortino.com

Esta nota es de acceso libre.
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