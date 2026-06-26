Nuevos lanzamientos de Citroën: C5 Aircross y Berlingo se renuevan importadas de Europa

El C5 Aircross desembarca en Argentina en un contexto histórico: es el primer modelo importado desde al SUV con un precio notablemente bajo dentro del segmento C. Fabricado en Francia, y desarrollado sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis, el C5 Aircross no se guardó nada, llega en su única versión tope de la gama MAX. Con el motor 1.6 turbo de 180 CV y 300 Nm de torque, transmisión automática de 6 velocidades y un nivel de equipamiento que incluye pantalla vertical de 13 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, Head-Up Display, tablero digital Full HD de 10", asientos Advanced Comfort® en cuero con calefacción, techo panorámico eléctrico de doble panel, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB tipo C. El sistema Pack Drive Assist 2.0 incorpora frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de mantenimiento activo de carril, vigilancia de ángulo muerto y alerta de tráfico transversal trasero. En términos de seguridad pasiva, suma seis airbags y la exclusiva suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos® de Citroën, que eleva el estándar de confort de marcha a un nivel imposible de igualar en la categoría.