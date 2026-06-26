Cartas de lectores: Multa por estacionar en vereda

¿Qué diferencia existe entre un auto estacionado sobre la vereda, en forma paralela al cordón en amplios espacios, fuera de las cuatro avenidas, sin obstruir la circulación peatonal, que obedece a una situación excepcional y por falta de lugar en la calzada, con los cientos de vendedores ambulantes que ocupan amplios espacios en las veredas de pleno centro? ¿Por qué la Municipalidad sanciona con elevadas multas a los titulares de dichos rodados y los puestos de ventas referidos continúan operando en forma normal y permanente? ¿Será por la supuesta capacidad económica para pagar multas? ¿A quién multamos por los innumerables baches en las calles, los basurales permanentes, las aguas servidas por todas partes? La ley no es pareja; un solo sector es el afectado; el único recurso es pagar las multas, en su mayoría injustamente aplicadas..