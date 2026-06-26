OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Fernando Bach. In memoriam
Hace 4 Hs

Muchos tucumanos recordarán a Fernando Máximo Bach por su trayectoria pública: ingeniero con un destacado paso por Vialidad Provincial; jugador de Tucumán Rugby Club y de la selección tucumana; creador de las Olimpíadas Intervillas de Verano de Tafí del Valle; empresario vinculado a los inicios de Canal 8 y Telefe; impulsor de la visita de San Juan Pablo II a Tucumán; director ejecutivo de la Fundación del Tucumán; promotor de la Responsabilidad Social Empresaria en la provincia y presidente fundador de ACDE Tucumán (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), entre muchas otras cosas. Todo eso forma parte de su legado, claro. Pero sus hijos tuvimos la suerte de conocer su faceta más importante. Fue un padre que también hizo de madre. Viudo dos veces, logró ensamblar amorosamente una familia de “los míos, los tuyos y el nuestro”, construyendo un vínculo profundo y amoroso entre todos. Sus actividades no siempre le permitían estar presente en cada momento cotidiano, pero bastaba que alguno lo necesitara para que dejara todo. Como cuando me detectaron un tumor y debí operarme en Miami: se instaló en mi casa para cuidarme hasta que pude volver a caminar normalmente. Así era mi papá, siempre disponible cuando realmente hacía falta. Ya lo extrañamos. Pero más allá de sus realizaciones profesionales e institucionales, nos queda el ejemplo de una vida dedicada a la familia, al servicio a los demás y al compromiso con su adorado Tucumán. Ese es el legado que seguirá vivo en quienes tuvimos la suerte de compartir la vida con él. Chau papá, y gracias.

Fernando Bach (h)                                

fernandobach@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Terremoto en Venezuela: María Corina Machado pidió “fortaleza y unidad” en medio de la emergencia
1

Terremoto en Venezuela: María Corina Machado pidió “fortaleza y unidad” en medio de la emergencia

Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar
2

Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos
3

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

Estreno de cine: el terror de tener que evitar a quien más amas
4

Estreno de cine: el terror de tener que evitar a quien más amas

Recitales en vivo: noche de cantautores y de tributos
5

Recitales en vivo: noche de cantautores y de tributos

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
2

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La Libertad Avanza reafirma alianzas en Tucumán y busca fortalecer la estructura para 2027
3

La Libertad Avanza reafirma alianzas en Tucumán y busca "fortalecer la estructura" para 2027

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
4

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar

Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar

Terremoto en Venezuela: María Corina Machado pidió “fortaleza y unidad” en medio de la emergencia

Terremoto en Venezuela: María Corina Machado pidió “fortaleza y unidad” en medio de la emergencia

Libros: siempre hay vueltas de tuerca en la relación madre-hija

Libros: siempre hay vueltas de tuerca en la relación madre-hija

“Nadie puede hacerlo solo”: la red detrás de la prevención ante consumos problemáticos

“Nadie puede hacerlo solo”: la red detrás de la prevención ante consumos problemáticos

Las consultas por consumo problemático crecieron un 40% en Tucumán

Las consultas por consumo problemático crecieron un 40% en Tucumán

Recitales en vivo: noche de cantautores y de tributos

Recitales en vivo: noche de cantautores y de tributos

Comentarios