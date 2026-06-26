Los desafíos de la educación emocional

La especialista Agustina Cosentini explicó los distintos tipos de conflictos que se presentan en la escuela para comprender que “no todo conflicto es bullying” y poder enseñar a los niños a gestionar sus emociones de manera efectiva. Carina Kaplán, investigadora del Conicet, definió “las violencias en la escuela como un signo o expresión de un dolor social”. Propuso hacer “un contrapeso a ese dolor social”, a veces rescatando el valor de un simple “¿cómo te sentís?”. “La escuela puede transformar esos sentires si trabaja con las emociones. Tiene que ser una institución que deje huellas y no cicatrices”, dijo, y advirtió que “la cultura digital muchas veces produce estilos afectivos de odio y de crueldad. Las plataformas no son inocuas. Mi hipótesis es que estamos muy conectados con las máquinas y menos conectados al lazo humano”. Según la investigadora, mientras las redes sociales -bajo el anonimato y el humor- naturalizan la desacreditación y la violencia, la escuela debe erigirse como el espacio de resistencia para la reconstitución del lazo social, la solidaridad y la convivencia, “porque la escuela puede ser también una forma de felicidad colectiva”.