Seguridad

Detuvieron a una mujer que llevaba más de dos kilos de cocaína ocultos en su cuerpo

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 12, en Corrientes. La pasajera viajaba desde Puerto Iguazú hacia San Juan y quedó detenida por orden de la Justicia Federal.

Detuvieron a una mujer que llevaba más de dos kilos de cocaína ocultos en su cuerpo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional detuvo en Corrientes a una mujer que viajaba en colectivo con más de dos kilos de cocaína ocultos en su cuerpo desde Puerto Iguazú hacia San Juan.
  • El hallazgo ocurrió durante un control de rutina en la Ruta Nacional 12, donde agentes detectaron bultos extraños en el abdomen de la pasajera y hallaron cuatro paquetes de droga.
  • La Justicia Federal de Corrientes ordenó secuestrar el estupefaciente y detener a la sospechosa, marcando un avance en el control del narcotráfico en las rutas nacionales.
Resumen generado con IA

Una mujer fue detenida por efectivos de Gendarmería Nacional luego de que descubrieran que transportaba más de dos kilos de cocaína adosados a su cuerpo mientras viajaba en un colectivo de larga distancia que había partido desde Puerto Iguazú, Misiones, con destino a San Juan.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.232, donde los agentes desarrollaban tareas de prevención y control. En ese marco, detuvieron la marcha del ómnibus para inspeccionar a los pasajeros.

Durante el registro, los gendarmes advirtieron que una de las pasajeras presentaba bultos extraños debajo de su ropa, específicamente en la zona del abdomen. Al ser consultada por los efectivos, la mujer manifestó que se trataba de objetos personales que le habían sido entregados.

Ante esa situación y con conocimiento de las autoridades judiciales, los uniformados solicitaron que la sospechosa descendiera del transporte. Luego, en presencia de personal femenino, realizaron una requisa que permitió constatar que llevaba cuatro paquetes rectangulares adosados a su cuerpo.

Posteriormente, el personal de Criminalística y Estudios Forenses efectuó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína. El pesaje confirmó un total de 2 kilos 96 gramos del estupefaciente.

En el caso intervinieron el Juzgado Federal de Corrientes y la Fiscalía Federal, que dispusieron el secuestro de la droga y la detención de la mujer, quien quedó incomunicada.

Temas Corrientes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salta: Gendarmería secuestró 10 kilos de marihuana, casi una tonelada de hojas de coca y más de 1.100 paquetes de cigarrillos de contrabando

Salta: Gendarmería secuestró 10 kilos de marihuana, casi una tonelada de hojas de coca y más de 1.100 paquetes de cigarrillos de contrabando

Lo más popular
Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
1

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína
2

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler
3

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?
4

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país
5

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
2

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La batalla de las encuestas en Tucumán
3

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
4

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno
5

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno

Más Noticias
Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

El secuestro de 470 kilos de cocaína: el perfil de “Pelaín” Nasif

El secuestro de 470 kilos de cocaína: el perfil de “Pelaín” Nasif

Comentarios