Detuvieron a una mujer que llevaba más de dos kilos de cocaína ocultos en su cuerpo

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional detuvo en Corrientes a una mujer que viajaba en colectivo con más de dos kilos de cocaína ocultos en su cuerpo desde Puerto Iguazú hacia San Juan.
- El hallazgo ocurrió durante un control de rutina en la Ruta Nacional 12, donde agentes detectaron bultos extraños en el abdomen de la pasajera y hallaron cuatro paquetes de droga.
- La Justicia Federal de Corrientes ordenó secuestrar el estupefaciente y detener a la sospechosa, marcando un avance en el control del narcotráfico en las rutas nacionales.
Una mujer fue detenida por efectivos de Gendarmería Nacional luego de que descubrieran que transportaba más de dos kilos de cocaína adosados a su cuerpo mientras viajaba en un colectivo de larga distancia que había partido desde Puerto Iguazú, Misiones, con destino a San Juan.
El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.232, donde los agentes desarrollaban tareas de prevención y control. En ese marco, detuvieron la marcha del ómnibus para inspeccionar a los pasajeros.
Durante el registro, los gendarmes advirtieron que una de las pasajeras presentaba bultos extraños debajo de su ropa, específicamente en la zona del abdomen. Al ser consultada por los efectivos, la mujer manifestó que se trataba de objetos personales que le habían sido entregados.
Ante esa situación y con conocimiento de las autoridades judiciales, los uniformados solicitaron que la sospechosa descendiera del transporte. Luego, en presencia de personal femenino, realizaron una requisa que permitió constatar que llevaba cuatro paquetes rectangulares adosados a su cuerpo.
Posteriormente, el personal de Criminalística y Estudios Forenses efectuó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína. El pesaje confirmó un total de 2 kilos 96 gramos del estupefaciente.
En el caso intervinieron el Juzgado Federal de Corrientes y la Fiscalía Federal, que dispusieron el secuestro de la droga y la detención de la mujer, quien quedó incomunicada.