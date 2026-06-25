Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

Catalán también criticó recientes declaraciones del vicegobernador Miguel Acevedo sobre los ingresos de los parlamentarios provinciales. “El otro día lo escuchaba al vicegobernador cuando le preguntaban cuánto gana un legislador. Contestó con un cinismo descarado que él no les pregunta ni a sus hijos cuánto ganan. A sus hijos que no les pregunte si quiere, pero a los tucumanos sí nos tiene que explicar cuánto cobran los legisladores”, manifestó.