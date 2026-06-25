Política

Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

“Que nos diga cuánto ganan por derecha y cuánto ganan por izquierda", aseveró el presidente de La Libertad Avanza en la provincia.

LISANDRO CATALÁN. Presidente de La Libertad Avanza Tucumán.
LISANDRO CATALÁN. Presidente de La Libertad Avanza Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) criticó en Tucumán el millonario costo y la falta de transparencia de la Legislatura provincial, exigiendo saber con precisión cuánto ganan los diputados.
  • Catalán detalló que cada legislador cuesta $2.900 millones anuales y cuestionó al vicegobernador Acevedo por eludir informar sobre salarios y contratos en la provincia.
  • Esta denuncia busca impulsar una Ley de Acceso a la Información y reducir el gasto público en Tucumán, en línea con la agenda de reforma y austeridad de La Libertad Avanza.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza-Tucumán, Lisandro Catalán, redobló las críticas respecto al funcionamiento de la Legislatura provincial y apuntó contra "la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos".

El ex ministro del Interior de la Nación sostuvo que Tucumán tiene “la Legislatura más cara del país” y reclamó que se conozca con precisión cómo se utilizan los fondos que reciben los legisladores.

“Cuando analizamos el presupuesto de la Legislatura y lo dividimos por la cantidad de legisladores, nos encontramos con que cada uno le cuesta a los tucumanos alrededor de $2.900 millones. Es una cifra escandalosa”, afirmó.

El dirigente libertario señaló además que la provincia carece de una Ley de Acceso a la Información pública que permita conocer detalles básicos sobre el funcionamiento del Poder Legislativo.

“No podemos saber cuántos asesores tiene cada legislador ni cómo se distribuyen los recursos. Cuando hacemos las cuentas, los números dan para pensar que podría haber entre 70, 80, 90 o hasta 100 contratos por legislador. Es una vergüenza inadmisible”, expresó.

Catalán también criticó recientes declaraciones del vicegobernador Miguel Acevedo sobre los ingresos de los parlamentarios provinciales. “El otro día lo escuchaba al vicegobernador cuando le preguntaban cuánto gana un legislador. Contestó con un cinismo descarado que él no les pregunta ni a sus hijos cuánto ganan. A sus hijos que no les pregunte si quiere, pero a los tucumanos sí nos tiene que explicar cuánto cobran los legisladores”, manifestó.

Y agregó: “Que nos diga cuánto ganan por derecha y cuánto ganan por izquierda. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta cada peso de sus impuestos y quiénes se benefician de un sistema que hace años funciona sin controles ni transparencia”.

Finalmente, Catalán sostuvo que “Tucumán necesita terminar con los privilegios de la política y avanzar hacia un Estado austero, eficiente y sometido al control permanente de los ciudadanos”.

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