Salta: Gendarmería secuestró 10 kilos de marihuana, casi una tonelada de hojas de coca y más de 1.100 paquetes de cigarrillos de contrabando

En el marco del Plan Güemes, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron dos importantes procedimientos en el norte de Salta que permitieron el secuestro de 10 kilos de marihuana, 990 kilos de hojas de coca y 1.125 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. Uno de los operativos culminó con la detención de un hombre acusado de infringir la Ley de Estupefacientes.