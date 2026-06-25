Por qué nunca hay que guardar la carne en esta zona de la heladera

Cuál es el mejor lugar para guardar la carne

El estante inferior se consolida como el lugar más adecuado para almacenar carne en la heladera, preferentemente dentro de un recipiente hermético o una bandeja que evite el derrame de líquidos. Guardar el producto en esta zona ofrece dos ventajas principales: reduce el riesgo de contaminación de otros alimentos y aprovecha una de las áreas más frías y estables del electrodoméstico. Si el alimento no va a consumirse en los próximos días, se aconseja congelarlo para prolongar su conservación segura.