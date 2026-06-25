Paseos turísticos, gastronomía, baile y animé: qué hacer el fin de semana en la ciudad

La Municipalidad capitalina informó el calendario del fin de semana. La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), abre de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21; y los sábados, domingos, de 9 a 20. Además, en este enlace vecinos y visitantes pueden acceder a una Guía Turística de Bolsillo con información de utilidad y mapas.