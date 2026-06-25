Paseos turísticos, gastronomía, baile y animé: qué hacer el fin de semana en la ciudad

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza este fin de semana una variada agenda cultural y gastronómica en la capital para promover el turismo y el esparcimiento local.
- El programa incluye paseos guiados, las rutas de la empanada y el milanesa, talleres de tango y folklore, actividades ecológicas y el evento de animé "Ciudad Fandom".
- Estas propuestas gratuitas y accesibles buscan consolidar a la ciudad como un polo cultural activo, impulsando la economía local y el turismo en la región.
La ciudad de San Miguel de Tucumán vuelve a estar cargada de actividades culturales. La oferta de este fin de semana recorrerá un amplio abanico con propuestas para todo tipo de público. Tango y kpop, museos y ferias, recorridos gastronómicos y culturales-escultóricos: todo en un mismo fin de semana.
La Municipalidad capitalina informó el calendario del fin de semana. La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), abre de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21; y los sábados, domingos, de 9 a 20. Además, en este enlace vecinos y visitantes pueden acceder a una Guía Turística de Bolsillo con información de utilidad y mapas.
Actividades para el viernes 26 de junio
9.30. Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Encuentro en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Inscripciones en el link al final de la nota.
12. “La ruta de la empanada”. Visita a tres restaurantes céntricos para degustar empanadas y propuestas artísticas. Encuentro en Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
14 a 20. Bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.
18. Taller de folclore gratuito en la plaza del barrio San Martín en Horacio Poviña y Alsina. Se suspende por lluvias.
18. Ciclo Esquinas “Casa Hip Hop” en la Casa de la Cultura en el parque 9 de Julio. Taller de producción musical, clases de Hip Hop Move, competencia de grafiti y Cypher Rap. Entrada libre y gratuita.
19 a 20.30. “Ciudad Activa”. Clases gratuitas de gimnasia en la plaza Urquiza y el parque 9 de Julio, avenida Soldati al 300.
19.30. Pase por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del parque 9 de Julio. Propuesta para disfrutar del patrimonio artístico y urbano de la ciudad. Partida desde Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
Actividades del sábado 27 de junio
9.30. “Tejer en Museos” en la Casa Museo de la Ciudad –Salta 532–. Taller para aprender, enseñar y recordar a través del tejido. Entrada gratuita sin inscripción.
10 a 13 y 15 a 20. Bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.
14 a 21. Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón.
15. “Mercedes en Collage”. Taller destinado a niños de 6 a 13 años. Los chicos aprenderán técnicas de collage creando una obra artística ensamblando o pegando diversos elementos sobre papel, lienzo o madera. Inscripciones al 3815095025. Entrada libre.
16. Eco Talleres en el Campus Educativo Ambiental Doctora Yolanda Ortiz. No se suspende por lluvia.
16.30. Recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela. Encuentro en Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
Actividades del domingo 28 de junio
11 a 16. Bus Turístico con circuito histórico y cultural. Los paseos son gratuitos. Partida de Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
14 a 21. Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón.
15 A 20. Primera edición de Ciudad Fandom ft. Mundo Animé en el Complejo Ledesma. Concurso y desfile de cosplay, concurso de dibujo, batalla de Beyblade, torneo de cartas, paseos de feriantes, grupo de dibujos, soft combat, sector gastronómico, actividades, premios y sorteos. Entrada gratuita. No se suspende por lluvia.
16. Eco Domingo en Familia en el Campus Educativo Ambiental. Entrada libre y gratuita.
19.30. Taller de tango en la plaza Urquiza. Inscripciones al 3812114854 y 38163681952. Se suspende por lluvia.
20. “Ruta del Sánguche de Milanesa”. Recorrido por tres sangucherías con itinerario sorpresa e intervenciones artísticas. Partida de Laprida primera cuadra. Cada pasajero recibirá tres vouchers físicos, cada uno válido para intercambias por medio sánguche por $4500. Inscripciones en el link al final de la nota.
20.30 Bondi Milonguero en la plaza Urquiza. Actividad gratuita. Se suspende por lluvia.
Inscripciones en https://linktr.ee/busturisticosmt.