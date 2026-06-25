¿Por qué se hinchan los nudillos de las manos? Las causas más comunes y cuándo consultar al médico

Resumen para apurados
- Especialistas advierten que la hinchazón en los nudillos puede ser un síntoma de hipercolesterolemia familiar, una afección genética que acumula colesterol en las arterias.
- El trastorno impide eliminar el colesterol LDL, generando depósitos en manos y codos. Se asocia a malos hábitos alimenticios y requiere diagnóstico médico para su tratamiento.
- Detectar a tiempo estos cambios físicos y adoptar dietas como el plan DASH resulta crucial para prevenir enfermedades cardíacas graves y mejorar la calidad de vida.
Los nudillos son la parte exterior de cualquiera de las junturas de los dedos, donde se unen los huesos de que se componen. La inflamación en esta parte del cuerpo puede ser una alerta de algo más serio.
¿Qué significan los nudillos hinchados de las manos?
De acuerdo con la publicación de Mirror, una mala alimentación puede provocar la hinchazón en los nudillos, pero también puede tratarse de hipercolesterolemia familiar, una afección que “evita que el cuerpo se deshaga del tipo de colesterol que puede acumularse en las arterias y causar enfermedades cardíacas”, según explica Clínica Mayo.
Esta afección se caracteriza por los siguientes síntomas en el cuerpo:
- Depósitos de colesterol “malo” o LDL en las manos, codos y rodillas
- Engrosamiento del tendón de Aquiles y en algunos tendones de las manos
- Aparición de arco corneal, es decir un anillo blanco o gris alrededor del iris del ojo
- El tratamiento para esta enfermedad pasa por llevar un estilo de vida saludable y el uso de una variedad de medicamentos.
¿Cómo bajar el colesterol alto?
La mejor manera de bajar el colesterol es llevar una dieta saludable como por ejemplo, el plan de alimentación DASH, según sugiere Medline Plus, que incluye grasas más saludables, como las carnes magras, nueces y aceites insaturados como aceites de canola, oliva y cártamo.
En este tipo de alimentación también se incluye:
Cereales como la avena y el salvado de avena
Frutas como manzanas, plátanos, naranjas, peras y ciruelas
Legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos, frijoles de carete y habas
Pescados rico en ácidos grasos omega-3, como el salmón, el atún (enlatado o fresco) y la caballa
Limitar el consumo de sal
Limitar el alcohol