Una adolescente “therian” de 15 años mató a sus padres, atacó a su perro y envió fotos del crimen por WhatsApp
La joven de 15 años fue detenida en Países Bajos tras el hallazgo de sus padres muertos en su casa. Compañeros afirmaron que pertenecía al movimiento therian y que envió imágenes de la escena del crimen por WhatsApp. La investigación sigue en curso.
Resumen para apurados
- Una adolescente de 15 años fue detenida tras asesinar con un cuchillo a sus padres en Groningen, Países Bajos, el pasado jueves, por motivos que aún se investigan.
- La sospechosa, vinculada al movimiento "therian", fue delatada por compañeros escolares luego de que les enviara fotos de las víctimas y de la escena del crimen por WhatsApp.
- La Justicia dictó prisión preventiva para la menor mientras investiga el móvil. En tanto, el gobierno local busca frenar la viralización de las imágenes del doble homicidio.
La ciudad de Groningen, en el norte de Países Bajos, permanece conmocionada tras un brutal crimen que tiene como principal sospechosa a una adolescente de apenas 15 años. La joven fue detenida después de que sus padres fueran encontrados muertos dentro de su vivienda y de que, presuntamente, compartiera fotografías de la escena del crimen con compañeros de su escuela a través de WhatsApp.
El caso, que continúa bajo investigación, generó una fuerte repercusión en todo el país debido a la violencia del hecho y a las circunstancias que rodearon el hallazgo.
Cómo descubrieron el doble homicidio
Según informaron medios neerlandeses, Johan y Mathilda, ambos de 53 años, fueron encontrados sin vida dentro de su casa durante la madrugada del jueves pasado.
Las primeras informaciones indican que la adolescente habría atacado a sus padres con un arma blanca. Durante el episodio también resultó herido el perro golden retriever de la familia, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente cuál es su estado de salud.
La alarma se activó cuando varios estudiantes del Liceo Vocacional Montessori de Groningen recibieron fotografías tomadas presuntamente por la propia joven después del ataque.
De acuerdo con testimonios publicados por el diario neerlandés De Telegraaf, las imágenes mostraban a las víctimas tendidas en distintas habitaciones de la vivienda.
"Se podía ver a sus padres tirados en el suelo con los ojos abiertos. Su padre estaba en el suelo y su madre en la cama. Había sangre visible y un cuchillo", relató uno de los estudiantes al citado medio.
Tras recibir las fotografías, algunos compañeros decidieron alertar a la policía.
La intervención policial
Los agentes acudieron a la vivienda alrededor de la 1:30 de la madrugada, donde encontraron los cuerpos de los padres y procedieron a detener a la adolescente.
Desde entonces, la joven permanece bajo custodia mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la casa y determinar las circunstancias exactas del crimen.
Las autoridades evitaron difundir detalles sobre el contenido de las imágenes compartidas por la sospechosa, pero realizaron un pedido público para evitar su circulación.
La policía solicitó a cualquier persona que reciba las fotografías que no las comparta y las reporte inmediatamente a las fuerzas de seguridad.
El fenómeno "therian" y las versiones surgidas tras el crimen
Tras conocerse el caso, varios compañeros señalaron que la adolescente se identificaba con el fenómeno cultural conocido como "therian".
Según explicaron estudiantes del establecimiento educativo, la joven solía utilizar accesorios como orejas, cola y guantes que simulaban patas de animales. También habría emitido sonidos similares a ladridos durante su permanencia en la escuela.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades no establecieron ninguna relación entre esa conducta y los hechos investigados.
La condición o identificación therian hace referencia a personas que sienten una conexión profunda con determinados animales y suelen expresarlo mediante comportamientos simbólicos o representaciones de esa identidad.
Conmoción entre vecinos y familiares
El caso provocó un fuerte impacto en Groningen, donde vecinos y conocidos describieron a Johan y Mathilda como personas amables y muy apreciadas dentro de la comunidad.
Según trascendió, la familia atravesaba una etapa de cambios, ya que estaba próxima a mudarse luego de concretar la venta de su propiedad.
La alcaldesa de Groningen, Roelien Kamminga, calificó el episodio como un "suceso trágico" y se sumó al pedido de las autoridades para evitar la difusión de las imágenes.
"No ayudan a nadie. Sepan el impacto que tienen y compártanlas únicamente con la policía", expresó.
Por su parte, familiares de las víctimas difundieron un comunicado en el que manifestaron su profundo dolor.
"Apenas podemos comprender lo sucedido. Esperamos que todos entiendan que estamos profundamente afectados por los trágicos acontecimientos que rodean la muerte de Johan y Mathilda", señalaron.
También agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde distintos sectores de la comunidad.
La investigación continúa
La Justicia neerlandesa confirmó que la adolescente permanecerá detenida al menos dos semanas más mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas.
Por el momento no trascendió si la sospechosa confesó los hechos o brindó algún tipo de declaración formal ante los investigadores.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los motivos detrás del doble homicidio y del ataque al perro de la familia, en uno de los casos criminales más impactantes registrados recientemente en Países Bajos.