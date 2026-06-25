Una adolescente “therian” de 15 años mató a sus padres, atacó a su perro y envió fotos del crimen por WhatsApp

La ciudad de Groningen, en el norte de Países Bajos, permanece conmocionada tras un brutal crimen que tiene como principal sospechosa a una adolescente de apenas 15 años. La joven fue detenida después de que sus padres fueran encontrados muertos dentro de su vivienda y de que, presuntamente, compartiera fotografías de la escena del crimen con compañeros de su escuela a través de WhatsApp.