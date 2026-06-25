Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino aumentará un 563% la tasa de seguridad aeroportuaria para vuelos de cabotaje desde este sábado, con el fin de financiar mayores costos de la PSA.
- Aplicado por la Resolución 565/2026, el tributo sube de $260 a $1.725. Coincide con la suba estacional del dólar blue a $1.530 por el aguinaldo y viajes por vacaciones de invierno.
- Se prevé un encarecimiento de los viajes internos y mayor presión cambiaria ante la alta demanda de dólares por las vacaciones de invierno y el próximo Mundial de Fútbol 2026.
Entre el Mundial de Fútbol y la llegada de las vacaciones de invierno, hay dos situaciones que pueden encarecer los costos a aquellos que quieran viajar para ver algún partido en Estados Unidos, México o Canadá, y también a quienes planear tomarse unos días fuera de la Argentina o hacer alguna escapada en algún destino de cabotaje. El dólar se despertó y lleva siete ruedas consecutivas al alza para ubicarse cerca de los $1.500 por unidad. Si bien este reajuste suele ser estacionales, por la elevada demanda de divisas para la época, en el Gobierno planean distintas estrategias para que el billete verde no se escape en las pizarras. Pero, paralelamente, la Nación ha decidido incrementar más del 560%, desde esta semana, la Tasa de Seguridad de la Aviación para los vuelos de cabotaje por lo que aumentará el costo de los pasajes para viajar por el país.
El ajuste en la tasa aeroportuaria fue instrumentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante la Resolución 565/2026, publicada ayer en el Boletín Oficial. La última suba había sido a principios de 2023.
La medida busca adecuar los recursos destinados al servicio de seguridad en los aeropuertos que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), frente a la suba de los costos operativos necesarios para garantizar la protección de la aviación civil.
Según el Poder Ejecutivo es “necesario actualizar el valor de la citada Tasa, atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”.
El tributo es abonado por los pasajeros que embarcan en vuelos de transporte regular desde aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). La actualización entrará en vigencia a los tres días de su publicación oficial, es decir a partir del sábado 2, y será aplicable para aquellos pasajes emitidos con posterioridad a esa fecha.
¿Cómo quedarán los nuevos valores a partir de esta disposición nacional? Este es el detalle:
• Vuelos de cabotaje: se fijó un valor de $1.725 por cada pasajero doméstico. Previamente el costo era de $260, lo que implica un incremento de 563,46%.
• Vuelos regionales: el costo seguirá siendo de U$S1,40. Bajo esta categoría se consideran los vuelos hacia terceros países de la región cuya distancia recorrida sea igual o inferior a 1.000 kilómetros.
• Vuelos internacionales: la tasa también se mantendrá en U$S1,40. En este caso, aplica para vuelos a terceros países con una distancia superior a los 1.000 kilómetros.
Entre las funciones de la PSA se encuentran la vigilancia y control de instalaciones, aeronaves, tripulaciones, equipajes y carga, así como la respuesta inmediata ante situaciones de crisis o actos de interferencia ilícita.
La Ley 27.701 faculta a la cartera de Seguridad a fijar el monto de esta tasa, con el límite de que su valor no supere el 0,25% del sueldo básico de un oficial principal del escalafón general de la PSA.
La aplicación del reajuste en la Tasa de Seguridad de la Aviación no tendrá efectos generales. El Gobierno reiteró que hay cuatro grupos que quedarán exceptuados de la medida, según consigna el sitio TN.com.
• Los pasajeros menores de 3 años en el caso de los vuelos de cabotaje y menores de 2 años para vuelos internacionales o vuelos regionales.
• Los diplomáticos.
• Los pasajeros que embarquen en aeronaves de matrículas públicas, nacionales o provinciales como las militares, sanitarias, policiales, aduaneras, en cumplimiento de su misión específica o en aeronaves sanitarias.
• Los “pasajeros en tránsito”, es decir, quienes llegan a un aeropuerto, realizan una escala y continúan el viaje en el mismo vuelo.
Temporada verde
Al cierre del primer semestre del año, el dólar vuelve a despertarse y modifica su cotización en el mercado. Los analistas sostienen que esto se explica en la tradicional cobertura que una franja de ahorristas realiza cada vez que cobra el medio aguinaldo, pero a la vez también responde a un fenómeno cíclico por las chances de un sector de la sociedad de emprender otros rumbos y utilizar el billete verde para financiar sus gastos en el exterior. Esto, además, se da en un momento en el que se transita el tramo final de la liquidación estacional del agro, lo que implica un menor ingreso de divisas respecto de los meses previos.
Gustavo Ber, analista del mercado, señala que el Banco Central continúa recalibrando a la baja el ritmo de compras de divisas, en busca de darle un mayor espacio a la demanda y permitir morigerar el reacomodamiento del dólar estadounidense.
De todas maneras, las tensiones cambiarias volvieron a quedar en evidencia ayer, en una jornada marcada por nuevas subas del dólar oficial y del blue, mientras que las cotizaciones financieras operaron con leves bajas.
En las pantallas del Banco Nación (BNA), la cotización minorista avanzó $5 y cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Se trata de la séptima suba consecutiva de la divisa, que acumula un incremento de $65 en junio, equivalente al 4,5%. Además, la cotización igualó las marcas más elevadas de 2026, registradas el 2 y el 5 de enero. En la City tucumana, algunos que comercializan dólares admiten que, en los últimos días, aumentaron las operaciones, aunque no se trata de montos de importancia, sino para leve atesoramiento o para gastar afuera.
En el mercado mayorista, mientras tanto, el tipo de cambio subió $7,50 y finalizó a $1.479 para la venta, su valor más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando había alcanzado los $1.482.
A pesar del avance, la cotización se mantuvo lejos del techo establecido por el esquema de bandas cambiarias, que ayer se ubicó en $1.797,67. La brecha respecto de ese límite fue del 21,5%.
Por su parte, el dólar “blue” también mostró una fuerte tendencia alcista. La cotización paralela avanzó $25 durante la jornada, equivalente a un incremento del 1,7%, y cerró en $1.530.
De esta manera, alcanzó su valor más alto desde el 2 de enero y acumuló una suba de $100 en lo que va de junio, lo que representa un avance cercano al 7%. Los operadores admiten que el reajuste en la cotización no sorprende, ya que el tipo de cambio venía atrasado respecto de otras variables, como la inflación y la tasa de interés, durante los primeros meses del año.
En contraste, los dólares financieros registraron leves retrocesos. El dólar MEP cayó 0,3% y se ubicó en $1.502,64, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) descendió 0,1% hasta los $1.551,93.