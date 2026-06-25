Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares

Entre el Mundial de Fútbol y la llegada de las vacaciones de invierno, hay dos situaciones que pueden encarecer los costos a aquellos que quieran viajar para ver algún partido en Estados Unidos, México o Canadá, y también a quienes planear tomarse unos días fuera de la Argentina o hacer alguna escapada en algún destino de cabotaje. El dólar se despertó y lleva siete ruedas consecutivas al alza para ubicarse cerca de los $1.500 por unidad. Si bien este reajuste suele ser estacionales, por la elevada demanda de divisas para la época, en el Gobierno planean distintas estrategias para que el billete verde no se escape en las pizarras. Pero, paralelamente, la Nación ha decidido incrementar más del 560%, desde esta semana, la Tasa de Seguridad de la Aviación para los vuelos de cabotaje por lo que aumentará el costo de los pasajes para viajar por el país.