Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica consiguió una histórica clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar por 1 a 0 a Corea del Sur en un partido intenso y muy disputado. El conjunto africano terminó en el segundo lugar del Grupo A y selló así su boleto a la fase eliminatoria del certamen.
El encuentro comenzó con un claro dominio del seleccionado asiático. Corea del Sur manejó la pelota y controló las acciones durante los primeros minutos, obligando a Sudáfrica a replegarse y esperar una oportunidad para lastimar de contragolpe. Sin embargo, con el correr del tiempo, los africanos lograron equilibrar el desarrollo y comenzaron a mostrar una mejor versión.
La primera aproximación de peligro para Sudáfrica llegó a los 14 minutos. Tras un centro al segundo palo, Evidence Makgopa estuvo muy cerca de abrir el marcador, aunque no logró conectar con precisión cuando parecía tener una buena oportunidad frente al arco rival.
En el complemento, el trámite se presentó mucho más parejo. Ambos equipos buscaron imponer sus condiciones, conscientes de que el resultado podía definir gran parte de sus aspiraciones en el torneo. La tensión fue creciendo hasta que, a los 18 minutos de la segunda etapa, llegó la acción que cambiaría la historia del encuentro.
Thapelo Maseko apareció en el momento indicado para marcar el único gol de la noche y desatar el festejo sudafricano. El tanto le permitió a su selección administrar la ventaja durante el tramo final del partido y resistir los intentos de reacción de Corea del Sur.
Con el pitazo final, Sudáfrica celebró una victoria tan sufrida como valiosa. El triunfo no solo le permitió quedarse con los tres puntos, sino también asegurar el segundo puesto del Grupo A y avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026, donde buscará seguir haciendo historia.