México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial
El seleccionado dirigido por Javier Aguirre venció 3-0 en el Estadio Azteca, terminó como líder del Grupo A con nueve puntos y cerró una fase de grupos perfecta. Además, mantuvo el arco en cero y seguirá jugando como local en la próxima ronda.
México confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en las Copas del Mundo. El seleccionado dirigido por Javier "Vasco" Aguirre derrotó 3 a 0 a República Checa en el Estadio Azteca, cerró el Grupo A con puntaje ideal y se clasificó a los dieciseisavos de final como líder absoluto de la zona. Con tres victorias en tres partidos, nueve puntos y ningún gol recibido, el "Tri" completó una fase de grupos perfecta, un registro inédito para el seleccionado mexicano en la historia de los Mundiales.
Además del resultado, el equipo aseguró otro beneficio importante: continuará jugando como local en el mítico Estadio Azteca durante la próxima ronda, donde esperará rival con la confianza por las nubes.
Un primer tiempo parejo y un complemento demoledor
Aunque el resultado final fue amplio, el desarrollo del partido tuvo dos caras completamente distintas. Durante los primeros 45 minutos, República Checa logró sostener el empate y mantuvo vivas sus esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros.
Sin embargo, el conjunto europeo mostró muy poco en ataque. Su única aproximación de verdadero peligro llegó mediante un remate de Denis Visinsky que pasó cerca del arco mexicano.
México dominó la posesión, pero recién encontró espacios después del descanso.
La apertura del marcador llegó a los 10 minutos del complemento. Luis Romo asistió a Mateo Chávez, que definió de zurda para establecer el 1 a 0 y comenzar a inclinar definitivamente el encuentro.
El tanto desató la euforia en el Azteca y dio origen a un ingenioso juego de palabras que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas y la prensa mexicana: el "Chávez del 9", en referencia al apellido del goleador y a los nueve puntos obtenidos por el equipo en la fase de grupos.
Solo seis minutos más tarde apareció Julián Quiñones para ampliar la ventaja.
El delantero aprovechó un rápido contraataque encabezado por Jorge Sánchez y definió de derecha para colocar el 2 a 0.
Con República Checa completamente golpeada y sin respuestas futbolísticas, México manejó el trámite con tranquilidad hasta el cierre.
Ya en tiempo de descuento, Álvaro Fidalgo selló la goleada con un potente remate al ángulo tras una asistencia de Roberto Alvarado.
Puntaje ideal y un invicto que ilusiona
Además del resultado, Javier Aguirre aprovechó el desarrollo favorable para mover el banco de suplentes y administrar cargas de cara a la fase eliminatoria.
Durante el segundo tiempo ingresaron Santiago Giménez, Obed Vargas y también Guillermo Ochoa, que reemplazó al arquero Raúl Rangel a los 78 minutos.
El histórico guardameta volvió a sumar minutos en una Copa del Mundo y recibió el reconocimiento de todo el Estadio Azteca.
Con este triunfo, México terminó la primera fase con nueve puntos sobre nueve posibles, sin derrotas y sin recibir goles, una combinación que alimenta la ilusión de toda una nación.
El seleccionado azteca se convirtió en el líder indiscutido del Grupo A y ahora aguardará por su rival en los dieciseisavos de final.
Mientras tanto, el sueño mundialista sigue creciendo.
Con un equipo sólido en defensa, contundente en ataque y el respaldo de jugar en un Estadio Azteca colmado, el "Tri" comienza a perfilarse como uno de los seleccionados más fuertes de la Copa del Mundo 2026.