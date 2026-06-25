México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

México confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en las Copas del Mundo. El seleccionado dirigido por Javier "Vasco" Aguirre derrotó 3 a 0 a República Checa en el Estadio Azteca, cerró el Grupo A con puntaje ideal y se clasificó a los dieciseisavos de final como líder absoluto de la zona. Con tres victorias en tres partidos, nueve puntos y ningún gol recibido, el "Tri" completó una fase de grupos perfecta, un registro inédito para el seleccionado mexicano en la historia de los Mundiales.