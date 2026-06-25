Billy, el gato que tiene en vilo al Mundial: acertó 21 resultados y ya lo comparan con el Pulpo Paul

El heredero del Pulpo Paul

La comparación con el Pulpo Paul surgió de manera inevitable. El cefalópodo alemán alcanzó fama mundial durante Sudáfrica 2010 al acertar los resultados de los partidos de Alemania y pronosticar que España sería campeona. Billy, sin embargo, tiene una diferencia importante: nunca predice empates. Al estar obligado a elegir una de las dos banderas, siempre señala un ganador, incluso cuando el partido termina igualado. Aun así, su impresionante porcentaje de aciertos lo convirtió en una de las curiosidades más llamativas del Mundial 2026.