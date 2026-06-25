Copa del Mundo

Billy, el gato que tiene en vilo al Mundial: acertó 21 resultados y ya lo comparan con el Pulpo Paul

Sus pronósticos ya son furor en las redes sociales y muchos creen que apareció el nuevo oráculo del fútbol.

FUROR. Billy ya suma 21 aciertos y revoluciona el Mundial con sus predicciones.
FUROR. Billy ya suma 21 aciertos y revoluciona el Mundial con sus predicciones.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gato Billy, de Irlanda del Norte, es viral en el Mundial 2026 tras acertar 21 pronósticos consecutivos de partidos mediante la elección de banderas de los equipos.
  • Su dueña, Linka Lin, inició el juego colocando banderas en el suelo. El felino ya suma 21 aciertos en fase de grupos, prediciendo triunfos de Argentina, Francia y Japón.
  • Comparado con el histórico Pulpo Paul, Billy se consolida como el nuevo oráculo del Mundial 2026, impulsando un enorme interés en redes y sumando millones de seguidores.
Resumen generado con IA

En cada Copa del Mundo siempre aparece un personaje inesperado que se roba parte de la atención. En el Mundial 2026 ese lugar parece estar reservado para Billy, un gato blanco y negro de Irlanda del Norte que se volvió viral por una asombrosa seguidilla de pronósticos acertados y que ya es comparado con el recordado Pulpo Paul.

La historia comenzó casi por casualidad. Su dueña, Linka Lin, contó que un día llegó a su casa con una bolsa de pequeñas banderas para jugar con su mascota. Cuando empezó el Mundial decidió repetir la dinámica antes de cada partido: colocaba dos banderas en el suelo y dejaba que Billy eligiera una. Lo que parecía un simple entretenimiento terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Según los videos publicados en sus redes sociales, el felino acumula 21 pronósticos consecutivos acertados durante la fase de grupos. Entre ellos aparecen las victorias de Argentina sobre Austria, Francia frente a Senegal y Japón contra Túnez. Cada elección consiste en dar un manotazo o acercarse a una de las banderas, señalando al supuesto ganador del encuentro.

Billy, que cumplirá dos años en agosto y es conocido en Instagram como Billyheartnose por la mancha con forma de corazón que tiene en la nariz, ya reúne miles de seguidores y millones de reproducciones. Su dueña asegura que desde pequeño demostró una habilidad especial para elegir entre distintas opciones, ya fuera su comida favorita o alguno de sus juguetes, algo que terminó trasladándose a los pronósticos futbolísticos.

Post Instagram

El heredero del Pulpo Paul

La comparación con el Pulpo Paul surgió de manera inevitable. El cefalópodo alemán alcanzó fama mundial durante Sudáfrica 2010 al acertar los resultados de los partidos de Alemania y pronosticar que España sería campeona. Billy, sin embargo, tiene una diferencia importante: nunca predice empates. Al estar obligado a elegir una de las dos banderas, siempre señala un ganador, incluso cuando el partido termina igualado. Aun así, su impresionante porcentaje de aciertos lo convirtió en una de las curiosidades más llamativas del Mundial 2026.

Temas Mundial 2026 EspañaEstados Unidos de AméricaEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Noruega venció a Senegal con un doblete de Haaland y quedó cerca de los 16avos de final

Noruega venció a Senegal con un doblete de Haaland y quedó cerca de los 16avos de final

¿Puede un partido del Mundial desencadenar un infarto?

¿Puede un partido del Mundial desencadenar un infarto?

Más visto en Mundial 2026
Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial
1

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares
2

Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial
3

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo
4

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial
5

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial

Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar
6

Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar

Más Noticias
Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Franco Colapinto en el GP de Austria: ¿dónde ver las pruebas libres de la Fórmula 1?

Franco Colapinto en el GP de Austria: ¿dónde ver las pruebas libres de la Fórmula 1?

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Comentarios