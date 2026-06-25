Billy, el gato que tiene en vilo al Mundial: acertó 21 resultados y ya lo comparan con el Pulpo Paul

Resumen para apurados
- El gato Billy, de Irlanda del Norte, es viral en el Mundial 2026 tras acertar 21 pronósticos consecutivos de partidos mediante la elección de banderas de los equipos.
- Su dueña, Linka Lin, inició el juego colocando banderas en el suelo. El felino ya suma 21 aciertos en fase de grupos, prediciendo triunfos de Argentina, Francia y Japón.
- Comparado con el histórico Pulpo Paul, Billy se consolida como el nuevo oráculo del Mundial 2026, impulsando un enorme interés en redes y sumando millones de seguidores.
En cada Copa del Mundo siempre aparece un personaje inesperado que se roba parte de la atención. En el Mundial 2026 ese lugar parece estar reservado para Billy, un gato blanco y negro de Irlanda del Norte que se volvió viral por una asombrosa seguidilla de pronósticos acertados y que ya es comparado con el recordado Pulpo Paul.
La historia comenzó casi por casualidad. Su dueña, Linka Lin, contó que un día llegó a su casa con una bolsa de pequeñas banderas para jugar con su mascota. Cuando empezó el Mundial decidió repetir la dinámica antes de cada partido: colocaba dos banderas en el suelo y dejaba que Billy eligiera una. Lo que parecía un simple entretenimiento terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.
Según los videos publicados en sus redes sociales, el felino acumula 21 pronósticos consecutivos acertados durante la fase de grupos. Entre ellos aparecen las victorias de Argentina sobre Austria, Francia frente a Senegal y Japón contra Túnez. Cada elección consiste en dar un manotazo o acercarse a una de las banderas, señalando al supuesto ganador del encuentro.
Billy, que cumplirá dos años en agosto y es conocido en Instagram como Billyheartnose por la mancha con forma de corazón que tiene en la nariz, ya reúne miles de seguidores y millones de reproducciones. Su dueña asegura que desde pequeño demostró una habilidad especial para elegir entre distintas opciones, ya fuera su comida favorita o alguno de sus juguetes, algo que terminó trasladándose a los pronósticos futbolísticos.
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El heredero del Pulpo Paul
La comparación con el Pulpo Paul surgió de manera inevitable. El cefalópodo alemán alcanzó fama mundial durante Sudáfrica 2010 al acertar los resultados de los partidos de Alemania y pronosticar que España sería campeona. Billy, sin embargo, tiene una diferencia importante: nunca predice empates. Al estar obligado a elegir una de las dos banderas, siempre señala un ganador, incluso cuando el partido termina igualado. Aun así, su impresionante porcentaje de aciertos lo convirtió en una de las curiosidades más llamativas del Mundial 2026.