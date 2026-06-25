La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

La mejor noticia para Argentina en este comienzo de Mundial no pasa por los seis puntos, ni por el invicto, ni siquiera por el hecho de haber asegurado la clasificación y el primer puesto del grupo J. Pasa por una sensación, porque esta selección ya no juega igual que la que conquistó Qatar y, lejos de ser una mala noticia, puede ser una de sus mayores fortalezas.