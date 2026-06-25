Bernardita Chaya: el arte de hacer que la comida entre primero por los ojos
Resumen para apurados
- La pastelera Bernardita Chaya analizó el rol del food styling en el episodio 12 del podcast Fuera de Guión para explicar cómo se crean imágenes de comida atractivas y éticas.
- Chaya detalló su transición desde la pastelería hacia esta disciplina y debatió sobre el límite entre embellecer y engañar, además de brindar consejos prácticos de fotografía.
- La especialista reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial y destacó que el criterio visual y la autenticidad humana seguirán siendo claves en el sector.
En el episodio 12 de Fuera de Guión, conversamos con Bernardita Chaya, pastelera profesional y especialista en food styling, sobre un oficio tan fascinante como poco visibilizado: el arte de construir imágenes de comida que no solo se vean lindas, sino que cuenten algo, transmitan una identidad y despierten deseo.
A lo largo de la charla, Bernardita recorre su propio camino hacia el food styling: desde su formación en pastelería y su necesidad de mostrar mejor aquello que cocinaba, hasta descubrir que detrás de una buena foto gastronómica hay mucho más que una receta rica. Hay composición, luz, intención, criterio visual y una mirada entrenada para entender qué necesita cada alimento para verse fiel a sí mismo, pero también apetitoso.
La entrevista se vuelve especialmente interesante cuando pone sobre la mesa un tema cada vez más vigente: “Hay una delgada línea entre embellecer y engañar”, menciona Bernardita. ¿Qué rol juega la ética en el food styling? ¿Hasta dónde vale usar trucos para que una hamburguesa o una torta se vean mejor? ¿Cómo se construye una imagen poderosa sin prometer algo que después no existe en la realidad? Bernardita comparte una mirada muy lúcida sobre el equilibrio entre estética, transparencia y autenticidad, sobre todo en un momento en el que las redes sociales exigen que todo se vea impecable, pero al mismo tiempo castigan lo que se siente demasiado artificial.
Además, el episodio abre una conversación muy actual sobre el impacto de la inteligencia artificial en los oficios creativos. ¿Puede la IA reemplazar a un food stylist? ¿Qué sigue siendo profundamente humano en una imagen gastronómica? ¿Dónde aparece el sello personal de quien compone una escena? Lejos de caer en respuestas extremas, Bernardita aporta una mirada sensible y concreta sobre cómo convivir con estas herramientas sin perder criterio, oficio ni autenticidad.
Como en cada episodio de Fuera de Guión, la charla también deja recursos prácticos. Bernardita comparte tips accesibles para emprendedores, cocineros y creadores de contenido que quieren mejorar sus fotos de comida sin necesidad de grandes producciones: cómo aprovechar la luz natural, qué tener en cuenta al elegir el ángulo, por qué el encuadre puede cambiarlo todo y cuáles son esas herramientas simples -desde un trípode hasta un pequeño kit de utilería- que pueden marcar una enorme diferencia.
Pero quizás lo más lindo del episodio no está solo en los trucos o en las definiciones técnicas, sino en la manera en que Bernardita habla de su trabajo: con sensibilidad, con criterio, con una enorme atención al detalle y con una idea muy potente sobre los procesos. Porque si algo deja esta conversación es la certeza de que, también en los oficios creativos, las grandes cosas no suelen ocurrir de golpe: se construyen con muchas pequeñas decisiones bien hechas.
Una charla ideal para quienes trabajan con gastronomía, comunicación, fotografía, redes sociales o marcas; pero también para cualquiera que alguna vez se haya preguntado por qué una imagen puede abrirnos el apetito antes incluso de probar un bocado.