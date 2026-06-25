Bernardita Chaya: el arte de hacer que la comida entre primero por los ojos

La entrevista se vuelve especialmente interesante cuando pone sobre la mesa un tema cada vez más vigente: “Hay una delgada línea entre embellecer y engañar”, menciona Bernardita. ¿Qué rol juega la ética en el food styling? ¿Hasta dónde vale usar trucos para que una hamburguesa o una torta se vean mejor? ¿Cómo se construye una imagen poderosa sin prometer algo que después no existe en la realidad? Bernardita comparte una mirada muy lúcida sobre el equilibrio entre estética, transparencia y autenticidad, sobre todo en un momento en el que las redes sociales exigen que todo se vea impecable, pero al mismo tiempo castigan lo que se siente demasiado artificial.