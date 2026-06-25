¿Un acusado de narco es clave en el caso de los 470 kilos de cocaína?

La causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína sumó un capítulo tan inesperado como polémico. Jorge “Pelaín” Nasif, un hombre procesado por narcotráfico en la Justicia ordinaria y detenido desde hace varios meses en el penal de Benjamín Paz, declaró como testigo en la investigación que busca determinar quiénes fueron los responsables de trasladar el cargamento valuado en más de U$S 2,3 millones.
Su presentación llamó la atención por varios motivos. Además de estar vinculado familiarmente con Marcos Nacif, el conductor de la camioneta en la que se halló la droga, habría aportado información sobre la operación y mencionado nuevos nombres. Sus dichos generaron dudas entre los defensores de los acusados, que cuestionaron tanto el contenido como el alcance de su declaración.
“Lo primero que hizo fue aclarar que no tiene nada que ver con esta droga. Se presentó como testigo porque su mención en este caso lo complica en el expediente por el que está detenido”, sostuvo su defensor, Gustavo Morales.
“Pelaín” permanece alojado en el penal de Benjamín Paz desde hace varios meses. Está acusado de ser proveedor de sustancias para redes de narcomenudeo del interior de Tucumán y de Santiago del Estero. Estuvo prófugo durante varios meses hasta que fue detenido y posteriormente procesado. La Provincia había ofrecido una recompensa de $10 millones para quien aportara datos que permitieran su captura.
“En ese expediente hemos logrado que no se analicen los celulares secuestrados a sus familiares por errores en el procedimiento. También conseguimos el sobreseimiento de su pareja. Todavía queda mucho camino por recorrer”, indicó Morales.
Traba judicial
El fiscal Carlos Sale, que estaba al frente de la investigación, fracasó en su intento de que un juez declarara la incompetencia de la Justicia provincial y remitiera el expediente al fuero federal. Trascendió que el investigador encontró indicios suficientes para sospechar que Nassif dirigía una organización que podría haberse dedicado al tráfico de grandes cantidades de droga. El planteo, que será sostenido por su par Miguel Varela, se definirá en una audiencia de impugnación.
“No compartimos para nada esa apreciación. No hay ningún indicio que permita sostener una teoría de esas características. Un juez ya nos dio la razón y creemos que ocurrirá lo mismo en Impugnación”, sostuvo Morales.
No será la primera vez que en el sur de la provincia se registre una discusión jurídica de estas características. Sale mantuvo durante varios meses una batalla legal para que la causa contra Lucas Córdoba pasara al ámbito federal. El acusado había sido detenido por narcomenudeo, pero luego surgieron elementos que indicaban que podría haber convertido a Famaillá en un centro de acopio de grandes cantidades de estupefacientes. Actualmente, su situación se analiza en la Justicia Federal, donde una vez más la denominada “capital de la empanada” aparece en el centro de una investigación narco.
La polémica declaración
“Nassif aportó datos clave para la causa. Creo que es información importante que puede ayudar a esclarecer el caso”, sostuvo Morales sobre la declaración de su defendido. “Por cuestiones de salud no pude estar presente, pero tengo entendido que dijo todo lo que sabía”, añadió el abogado.
Los defensores de los demás investigados quedaron sorprendidos por la actitud de “Pelaín”. Le restaron relevancia a su declaración porque, según estimaron, una cosa es hablar y otra muy distinta probar lo que se afirma. Además, no descartaron que se trate de una maniobra destinada a obtener algún beneficio, especialmente porque la causa por la que fue procesado podría terminar en la Justicia Federal.
Tampoco ocultaron su sorpresa al confirmar que la declaración de Nassif aún no fue incorporada al expediente.
En medio de esta situación surgió otra polémica. Marcos Nacif, el hombre que conducía la camioneta, pidió ampliar su declaración. Sin embargo, días antes de hacerlo, su defensor solicitó suspender la medida hasta nuevo aviso. En principio, habrían surgido diferencias respecto de la estrategia que debía seguirse.
Se esperaba que sus palabras ayudaran a encaminar definitivamente la investigación. Hasta el momento, Nacif, Rodrigo “Icha” Chávez, Matías Díaz, Enrique Santos Catulo y Ernesto Catulo Chamás negaron estar vinculados con el transporte de la droga y responsabilizaron a Pablo Abraham Pérez como dueño del cargamento.
La Toyota Hilux en la que se transportaban -los 470 kilos de cocaína valuados en U$S 2,3 millones- se transformó en el hilo conductor de una trama que terminó comprometiendo a todos los acusados. Los Catulo, con intermediación de Abraham, se la vendieron a Chávez. “Icha”, a su vez, la entregó como parte de pago en una operación en la que habrían intervenido Díaz y Abraham. Por último, Nacif aseguró que recibió $50.000 para trasladar supuestos bidones de combustible hasta Chicligasta.
Las pruebas que faltan
Los próximos días serán decisivos para el avance de la investigación. Los peritos ya extrajeron la información contenida en los teléfonos celulares de los detenidos. Ahora resta que los especialistas realicen un análisis integral que, entre otras cosas, podría permitir identificar a otras personas involucradas.
Hasta aquí, los investigadores sospechan que Abraham habría sido el encargado de organizar la logística del envío de la droga, aunque todavía no lograron determinar quién sería el propietario del cargamento.
También se espera que en las próximas horas se defina si los peritos lograron recuperar información del GPS instalado en la camioneta. La principal incógnita es determinar si el dispositivo contaba con capacidad de almacenamiento de datos, ya que no todos los equipos poseen esa función.
Por último, los investigadores aguardan la posibilidad de que algunos de los acusados amplíen sus declaraciones o que Abraham decida hacerlo por primera vez.