¿Un acusado de narco es clave en el caso de los 470 kilos de cocaína?

No será la primera vez que en el sur de la provincia se registre una discusión jurídica de estas características. Sale mantuvo durante varios meses una batalla legal para que la causa contra Lucas Córdoba pasara al ámbito federal. El acusado había sido detenido por narcomenudeo, pero luego surgieron elementos que indicaban que podría haber convertido a Famaillá en un centro de acopio de grandes cantidades de estupefacientes. Actualmente, su situación se analiza en la Justicia Federal, donde una vez más la denominada “capital de la empanada” aparece en el centro de una investigación narco.