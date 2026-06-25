¿Nuevo vínculo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína también llegó a la Legislatura. En los últimos días trascendió que uno de los detenidos mantendría un vínculo con una empleada del cuerpo. De acuerdo con esa versión, el vicegobernador Miguel Acevedo habría convocado a una legisladora opositora para consultarle si era cierta la información que circulaba en los pasillos del edificio de Muñecas al 900. Tras recibir una respuesta afirmativa, habría solicitado que se pusiera fin a la relación laboral de la trabajadora.
Acevedo también habría advertido a los legisladores que no permitiría que el Poder Legislativo quedara vinculado o “pegado” a una investigación de estas características. Vale aclarar que la mujer no aparece mencionada en el expediente ni fue vinculada formalmente a la causa judicial. Este sería el segundo nexo político que surge alrededor de la investigación. El primero fue la confirmación de que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular (MUP).