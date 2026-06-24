Del Mundial 2010 al 2026: la picada para ver a la Selección aumentó más de 33.000%

Resumen para apurados
- Un informe de Focus Market reveló que el costo de la picada típica para ver a la Selección argentina aumentó un 33.233% entre los mundiales de 2010 y 2026 debido a la inflación.
- El mayor salto ocurrió entre Qatar 2022 y 2026, donde el menú de picada pasó de $3.990 a $49.000. Otros consumos clave como el asado y la yerba registraron subas aún mayores.
- Pese al impacto inflacionario, se prevé que el Mundial de 2026 impulse el consumo en hogares, comercios y delivery favorecido por los horarios vespertinos de los partidos.
La pasión por la Selección argentina suele estar acompañada por reuniones familiares, encuentros con amigos y una clásica picada. Sin embargo, disfrutar de ese ritual cuesta cada vez más. Un relevamiento de la consultora Focus Market mostró que el precio de una picada típica para ver los partidos del Mundial 2026 se multiplicó más de 330 veces en comparación con el Mundial de Sudáfrica 2010.
Según el informe, una picada pensada para tres personas y con capacidad para compartir entre seis comensales costaba apenas $147 durante la Copa del Mundo de 2010. Para Brasil 2014, el valor había ascendido a $480, lo que representó un incremento del 227%.
En Rusia 2018 el aumento fue más moderado: la misma combinación de productos pasó a costar $700, un 46% más que en el Mundial anterior. Sin embargo, la aceleración inflacionaria de los últimos años provocó fuertes saltos en los costos.
Para Qatar 2022, la picada ya tenía un valor de $3.990, lo que implicó una suba del 470% respecto de Rusia 2018. Pero el mayor incremento se registró entre el Mundial de Qatar y el de 2026: pasó de $3.990 a $49.000, un aumento del 1.128%.
De esta manera, el incremento acumulado entre Sudáfrica 2010 y el Mundial 2026 alcanzó el 33.233%.
Cuánto cuesta una picada para el Mundial 2026
De acuerdo con Focus Market, una picada básica incluye algunos de los productos más elegidos por los argentinos para acompañar los partidos:
Jamón (150 gramos): $3.000
Queso pategrás (250 gramos): $9.500
Salamín (145 gramos): $7.400
Pan (1 kilo): $3.500
Papas fritas tipo snack: $2.500
Palitos salados: $1.600
Tomando estos valores como referencia, una picada simple demanda una inversión mínima cercana a los $27.500.
El Mundial impulsa el consumo en los hogares
El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que los mundiales suelen generar un impacto positivo en distintos rubros vinculados al consumo hogareño.
"Los hinchas ven los partidos desde casa, generando fuertes alzas en asado, pizzas, picadas, snacks, empanadas, delivery y especialmente cerveza", señaló.
Además, destacó que los horarios de los encuentros del Mundial 2026 favorecen las reuniones sociales. Según el especialista, la programación de partidos durante la tarde y la noche podría impulsar las ventas en supermercados, plataformas de delivery, bares y comercios de bebidas.
Asado y yerba: otros consumos que se dispararon
El informe también analizó la evolución de otros productos típicos de las reuniones futboleras.
En el caso del asado para cuatro personas, el costo pasó de $40 en Sudáfrica 2010 a $27.385 para el Mundial 2026, lo que representa una suba acumulada del 67.402%.
Por su parte, la yerba mate aumentó de $5 a $2.893 durante el mismo período, registrando un incremento del 54.485%.
Los datos reflejan el fuerte impacto de la inflación acumulada sobre algunos de los consumos más representativos de la cultura argentina, especialmente aquellos asociados a las reuniones para seguir los partidos de la Selección en cada Copa del Mundo.