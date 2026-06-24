Del Mundial 2010 al 2026: la picada para ver a la Selección aumentó más de 33.000%

La pasión por la Selección argentina suele estar acompañada por reuniones familiares, encuentros con amigos y una clásica picada. Sin embargo, disfrutar de ese ritual cuesta cada vez más. Un relevamiento de la consultora Focus Market mostró que el precio de una picada típica para ver los partidos del Mundial 2026 se multiplicó más de 330 veces en comparación con el Mundial de Sudáfrica 2010.