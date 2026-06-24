Quiénes jugarían en la Selección Argentina ante Jordania: Scaloni prepara un equipo alternativo con varias caras nuevas

Resumen para apurados
- La Selección Argentina jugará este sábado a las 23 ante Jordania por el Mundial 2026 con un equipo alternativo, tras asegurar el primer puesto del Grupo J.
- El técnico Lionel Scaloni preservará a titulares lesionados o con sobrecarga física, como Romero y Martínez, dando minutos a futbolistas como Otamendi, Rulli y Paredes.
- Esta rotación estratégica busca dosificar cargas y evaluar variantes de juego clave para llegar en óptimas condiciones físicas a la fase eliminatoria del torneo.
Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, la Selección Argentina afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. Este sábado desde las 23, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Jordania con la mira puesta en los dieciseisavos de final, instancia para la cual preservará a varios de sus habituales titulares.
La principal novedad pasa por la ausencia de Cristian Romero. El zaguero debió salir en el encuentro ante Austria tras un golpe en su rodilla derecha (la misma que había sufrido un esguince en la Premier League) y, si bien no se trataría de una lesión de gravedad, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. En su lugar ingresaría Nicolás Otamendi.
Otra de las incógnitas está en el arco. Emiliano Martínez se encuentra recuperado de la fractura en un dedo de su mano derecha, pero podría tener descanso. En ese escenario, Gerónimo Rulli aparece como principal candidato para ocupar el puesto, por delante de Juan Musso.
La defensa también presentará variantes. Gonzalo Montiel volvería al lateral derecho tras superar una sobrecarga, mientras que Nicolás Tagliafico haría lo propio en la izquierda luego de dejar atrás un desgarro. Ambos sumarían minutos pero sin completar el partido. Además, Marcos Senesi podría tener su oportunidad en la zaga en lugar de Lisandro Martínez.
En el mediocampo, Scaloni también planea rotaciones. Leandro Paredes será titular para ganar ritmo tras la distensión que complicó su llegada al debut. A su lado, Exequiel Palacios se perfila como una fija, mientras que las otras plazas se disputan entre Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nicolás González, este último con buenos ingresos en los partidos anteriores.
En ataque también habrá renovación. Nicolás Paz tendrá minutos, aunque resta definir si será desde el arranque en lugar de Lionel Messi o si ingresará en el complemento. A su vez, Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez, mientras que José López sumaría minutos desde el banco.
De esta manera, Argentina presentaría una formación alternativa con el objetivo de dosificar cargas y llegar en óptimas condiciones a la fase eliminatoria. Con el liderazgo del grupo asegurado, el foco está puesto en lo que viene: los cruces decisivos que marcarán el verdadero termómetro del equipo en la búsqueda del título.