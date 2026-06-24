Quiénes jugarían en la Selección Argentina ante Jordania: Scaloni prepara un equipo alternativo con varias caras nuevas

Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, la Selección Argentina afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. Este sábado desde las 23, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Jordania con la mira puesta en los dieciseisavos de final, instancia para la cual preservará a varios de sus habituales titulares.