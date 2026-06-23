Mundial 2026

Mundial 2026: ¿contra quién preferís que juegue la Selección Argentina en 16avos de final?
SÓLIDA. La Selección Argentina no dejó dudas en sus dos primeros juegos en el Mundial 2026.
SÓLIDA. La Selección Argentina no dejó dudas en sus dos primeros juegos en el Mundial 2026. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 y buscará asegurar el primer puesto de su grupo este sábado ante Jordania en Kansas City.
  • Con dos triunfos previos, el equipo jugará los 16avos el 3 de julio en Miami. El rival saldrá del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
  • La ronda de 16avos, debutante por el nuevo formato de 48 equipos, eleva la exigencia del torneo y marcará el camino de Argentina en Miami rumbo a las instancias decisivas.
Resumen generado con IA

Con un Lionel Messi que sigue conmoviendo al mundo dl fútbol, la Selección Argentina ya aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Si bien resta cerrar la fase de grupos ante Jordania, nada hace pensar que la Scaloneta pueda perder el primer puesto, por lo que todas las miradas se posan ahora sobre la definición del grupo H, desde dónde saldrá el próximo rival: ¿Cuál preferís?.

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en 16avos de final?

Las opciones son variadas y dependerá de una combinación de resultados. Lo único claro es que saldrá del "bombo" compuesto por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, que depende casi de un milagro para lograrlo. 

¿Qué necesita la selección argentina para asegurarse el primer puesto del Grupo J?

¿Qué necesita la selección argentina para asegurarse el primer puesto del Grupo J?

Entre las selecciones con más probabilidades se ubican Uruguay y Cabo Verde, pero todo podría cambiar dependiendo de los resultados, goles a favor y hasta una hipotética igualdad.

Mundial 2026: ¿cuándo juegan Argentina vs Jordania?

Este entramado de posibilidades responde directamente al nuevo formato del Mundial 2026, que al expandirse a 48 seleccionados introdujo la ronda de 16avos de final, reduciendo el margen de especulación. La Selección cerrará su participación el sábado, desde las 23, ante Jordania, en Kansas City, con la tranquilidad del pase asegurado pero con la misión de llegar a la segunda fase con puntaje ideal y la valla invicta.

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Mundial 2026: ¿cuándo y dónde jugará Argentina por los 16avos de final?

Con escasaz chances de perder el primer puesto de su grupo, un empate ante Jordania (e incluso una derrota) depositarían a la Argentina en el partido por 16avos de final, previsto para el 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, la casa de Inter, el equipo en donde juega Lionel Messi

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Encuesta: ¿contra quién preferís que juegue la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026?

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