Mundial 2026: ¿contra quién preferís que juegue la Selección Argentina en 16avos de final?

Mundial 2026: ¿cuándo juegan Argentina vs Jordania?

Este entramado de posibilidades responde directamente al nuevo formato del Mundial 2026, que al expandirse a 48 seleccionados introdujo la ronda de 16avos de final, reduciendo el margen de especulación. La Selección cerrará su participación el sábado, desde las 23, ante Jordania, en Kansas City, con la tranquilidad del pase asegurado pero con la misión de llegar a la segunda fase con puntaje ideal y la valla invicta.