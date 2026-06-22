La escuela de El Duraznito se transformó en una tribuna para alentar a la Selección

“Hoy voy a cambiar mi cábala. El Mundial anterior lo vi con mi papá y mi hermana en la calle de mi casa. Después me mudé y lo vi en la casa de mi abuela y ahora acá. Para no romperla del todo me traje esta bandera y la voy a usar en la cabeza como en los partidos viejos”, dijo Javier Elías Ruiz mientras terminaba de comer. Hoy el menú fue diferente al de los otros días. El guiso de lentejas, el wok de pollo, las hamburguesas y las supremas fueron reemplazadas por pizzas caseras. “Era una ocasión especial”, contaron entre risas Valeria Valdéz, Lourdes Vizcarra y Luna Brígida, las encargadas de la cocina, que estuvieron desde las 6.30 preparando el banquete.