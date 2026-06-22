Las 10 enseñanzas que le dejó Austria a la selección argentina y que pueden marcar el resto del Mundial

Austria representó una prueba exigente; una de esas tardes que no siempre quedan en la memoria por el juego, pero sí por lo que enseñan. Y Argentina aprobó. Sin estridencias, sin sobrar a nadie y con la tranquilidad que distingue a los grandes equipos. Porque a veces los Mundiales no se construyen con exhibiciones sino con victorias como esta. La fila crece a medida que se acerca el horario de apertura. Cada vez más argentinos llegan al predio. Algunos despliegan banderas. Otros ensayan canciones para el partido. Jorge observa la escena. Viajó toda la noche para estar ahí. Después de 12 horas de colectivo, la espera está a punto de terminar.