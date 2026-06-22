Las 10 enseñanzas que le dejó Austria a la selección argentina y que pueden marcar el resto del Mundial
El 2 a 0 sobre Austria dejó mucho más que una clasificación: la vigencia de Messi, la madurez del equipo, la aparición de variantes y varias señales que pueden resultar determinantes en el camino de Argentina en este Mundial 2026.
Resumen para apurados
- La selección argentina de fútbol venció 2-0 a Austria en Dallas durante el Mundial 2026 para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final tras un duro partido.
- El equipo de Scaloni superó la intensa presión física de Austria gracias a un doblete de Messi y una atajada clave de Martínez, adaptando su juego ante la adversidad.
- Con el pase asegurado, Argentina usará el partido ante Jordania para rotar futbolistas y regular cargas físicas de cara a los cruces de eliminación directa del torneo.
No fue una goleada ni una exhibición; tampoco una tarde sencilla. Austria obligó a Argentina a jugar incómoda, a sufrir y a competir. Y justamente por eso, el 2 a 0 en Dallas dejó mucho más que tres puntos.
Dejó señales. Algunas para celebrar y otras para tener en cuenta de cara a lo que viene. Estas son las 10 enseñanzas que dejó un duelo muy difícil para el campeón del mundo.
1. Los Mundiales también se ganan sufriendo:
no todas las victorias son una fiesta. Austria presionó, corrió y convirtió el partido en una batalla física. Argentina no brilló como contra Argelia, pero supo interpretar la clase de partido que tenía por delante. Y esa capacidad para adaptarse suele ser una virtud indispensable en las Copas del Mundo.
2. La paciencia también es una forma de jugar bien: durante muchos pasajes del duelo, la Selección no encontró espacios y debió resignar parte de su habitual fluidez. Sin embargo, nunca se desesperó. Entendió que la tarde exigía calma y que el partido se iba a abrir en algún momento. Esa madurez terminó siendo decisiva.
3. Messi sigue siendo el refugio: a los 38 años, el “10” volvió a aparecer cuando más falta hacía. Falló un penal, pero no se escondió. Marcó dos goles, llegó a los 18 tantos mundialistas y amplió aún más una marca histórica. Cuando el panorama se nubla, Argentina sigue encontrando en el “10” una certeza.
4. “Dibu” Martínez siempre aparece cuando se lo necesita: no tuvo una tarde de mucho trabajo, pero respondió con una atajada espectacular ante Marcel Sabitzer. En los Mundiales, muchas veces los arqueros deben estar preparados para una sola intervención importante. Y Emiliano Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del planeta.
5. Este equipo sabe ganar de distintas maneras: contra Argelia, Argentina había sido dominante; contra Austria debió recurrir a otra versión; menos brillo y más sacrificio. Los campeones suelen tener distintas caras y la Selección volvió a mostrar que puede adaptarse a escenarios muy diferentes.
6. Thiago Almada aprovechó otra oportunidad: el volante volvió a ser titular y respondió. Participó en varias de las mejores jugadas ofensivas y entendió muy bien cómo asociarse con Messi. Cada partido confirma que Lionel Scaloni cuenta con una variante confiable para cualquier contexto.
7. La competencia interna sigue elevando el nivel: Facundo Medina cumplió, Nicolás González ingresó bien y Julián Álvarez aportó movilidad. Más allá de los nombres, Argentina mantiene algo que fue una marca registrada del ciclo Scaloni. Todos los futbolistas se sienten importantes y todos responden cuando les toca.
8. La clasificación ya no es una preocupación: con el triunfo, Argentina selló su pasaje a los 16avos de final y transformó el partido contra Jordania en una oportunidad para administrar energías. La urgencia desapareció y ahora el equipo puede mirar un poco más allá.
9. Los cruces ya asoman en el horizonte: la fase de grupos es apenas el prólogo. Con el triunfo sobre Austria, Argentina dio un paso importante y empezó a cambiar el foco. De a poco, la mirada deja de estar puesta en las cuentas y empieza a dirigirse hacia lo verdaderamente decisivo. Los partidos eliminatorios ya se asoman en el horizonte y el equipo que dirige Scaloni llega a esa instancia con algo fundamental. Se lo ve con confianza y con la sensación de que todavía tiene margen para crecer.
10. El problema de Scaloni ahora es otro:
durante años, el gran desafío fue construir un equipo competitivo, pero hoy el problema parece ser distinto. Con la clasificación encaminada y el primer puesto prácticamente asegurado, el DT deberá decidir cuánto rotar frente a Jordania y cuánto empezar a pensar en los cruces. Y tener problemas de abundancia, en un Mundial, siempre es una buena noticia.
Austria representó una prueba exigente; una de esas tardes que no siempre quedan en la memoria por el juego, pero sí por lo que enseñan. Y Argentina aprobó. Sin estridencias, sin sobrar a nadie y con la tranquilidad que distingue a los grandes equipos. Porque a veces los Mundiales no se construyen con exhibiciones sino con victorias como esta. La fila crece a medida que se acerca el horario de apertura. Cada vez más argentinos llegan al predio. Algunos despliegan banderas. Otros ensayan canciones para el partido. Jorge observa la escena. Viajó toda la noche para estar ahí. Después de 12 horas de colectivo, la espera está a punto de terminar.