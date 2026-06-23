Mundial 2026

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

La Selección se enfrentará contra el segundo clasificado del grupo H: todas las combinaciones de resultados posibles. El partido se jugará el 3 de julio, en Miami.

Messi
Messi FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras clasificar a 16avos del Mundial 2026, la Selección de Argentina espera en Miami al segundo del Grupo H para disputar su próximo partido eliminatorio el viernes 3 de julio.
  • El rival se definirá en la última fecha del parejo Grupo H (España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia), mientras Argentina cierra el Grupo J ante Jordania buscando el liderazgo.
  • El nuevo formato de 48 equipos con 16avos de final reduce el margen de error y abre la posibilidad de un cruce prematuro de alto impacto contra potencias como España o Uruguay.
Resumen generado con IA

Con la clasificación asegurada después de la victoria ante Austria, la Selección Argentina empieza a proyectar su camino en el Mundial 2026. Aunque el cuerpo técnico mantiene el foco en el rendimiento inmediato del equipo, es imposible no mirar de reojo la definición del grupo H, la zona de la cual emergerá su oponente para los 16avos de final. Si el combinado nacional ratifica los pronósticos y se adjudica el liderato del grupo J, su destino se cruzará con segundo mejor clasificado y el partido tiene fecha, hora y lugar: el viernes 3 de julio, en Miami, desde las 19.

La segunda fecha dejó un panorama de absoluta incertidumbre. España dio un golpe de autoridad al vencer 4-0 a Arabia Saudita, posicionándose en la cima con cuatro puntos y una amplia diferencia de gol. Sin embargo, el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde impidió que los europeos sentenciaran su clasificación, dejando a sudamericanos y africanos con dos unidades cada uno. Incluso el conjunto saudí, relegado al fondo con un solo punto, mantiene posibilidades matemáticas de avanzar, lo que promete un cierre de película.

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La última jornada se disputará en simultáneo para garantizar la transparencia deportiva. Uruguay asumirá el enorme desafío de enfrentarse contra España, mientras que Cabo Verde buscará hacer historia ante Arabia Saudita. De estos cruces saldrá el nombre del rival que intentará frenar la ilusión de la Selección y de un Lionel Messi que busca agigantar su leyenda.

Mundial 2026: ¿cómo se definirá el rival de Argentina en 16avos de final?

Las variables lógicas abren un abanico de rivales potenciales para Argentina. Un triunfo uruguayo frente a los españoles, sumado a un tropiezo caboverdiano, podría relegar a España a la segunda colocación para propiciar un cruce prematuro de candidatos en los 16avos de final. En cambio, si tanto Uruguay como Cabo Verde consiguen los tres puntos en sus encuentros, las posiciones se definirán mediante el reglamento de la FIFA: diferencia de gol, goles a favor o, en última instancia, las tarjetas del fair play.

La épica de los menos favoritos también entra en juego. Si los españoles igualan ante la Celeste y Cabo Verde vence con lo justo a Arabia Saudita, el seleccionado africano se quedaría con el segundo puesto. Mientras que una victoria holgada de Cabo Verde patearía el tablero por completo, abriendo la disputa incluso por el primer lugar de la zona. Tampoco se puede dar por muerta a Arabia Saudita, que clasificará si derrota a los africanos y Uruguay no logra vencer a España.

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Mundial 2026: ¿cuándo juegan Argentina vs Jordania?

Este entramado de posibilidades responde directamente al nuevo formato del Mundial 2026, que al expandirse a 48 seleccionados introdujo la ronda de 16avos de final, reduciendo el margen de especulación. La Selección cerrará su participación el sábado, desde las 23, ante Jordania, en Kansas City, con la tranquilidad del pase asegurado pero con la misión de llegar a la segunda fase con puntaje ideal y la valla invicta.

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Mundial 2026: ¿cuándo y dónde jugará Argentina por los 16avos de final?

Con escasaz chances de perder el primer puesto de su grupo, un empate ante Jordania (e incluso una derrota) depositarían a la Argentina en el partido por 16avos de final, previsto para el 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, la casa de Inter, el equipo en donde juega Lionel Messi

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