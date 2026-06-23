Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

Con la clasificación asegurada después de la victoria ante Austria, la Selección Argentina empieza a proyectar su camino en el Mundial 2026. Aunque el cuerpo técnico mantiene el foco en el rendimiento inmediato del equipo, es imposible no mirar de reojo la definición del grupo H, la zona de la cual emergerá su oponente para los 16avos de final. Si el combinado nacional ratifica los pronósticos y se adjudica el liderato del grupo J, su destino se cruzará con segundo mejor clasificado y el partido tiene fecha, hora y lugar: el viernes 3 de julio, en Miami, desde las 19.