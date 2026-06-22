¡Eterno! Mirá los 18 goles de Lionel Messi en mundiales

En su sexto Mundial, Lionel Messi anotó un doblete para la victoria de Argentina 2-0 ante Austria, y amplió a 18 su cosecha de goles desde que debutó en la competencia en la edición de 2006.
De esta forma, el argentino superó al alemán Miroslav Klose (16), dueño del rércord desde el Mundial 2014.
Con un gol en 2006, ninguno en 2010, cuatro en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y cinco hasta el momento en 2026, la "Pulga" apunta a seguir agrandando la brecha con su máximo perseguidor, Kylian Mbappé, que tiene 14 y es el único en actividad en la lista de los máximos artilleros.
Los goles desde 2006 a 2022:
El triplete ante Argelia:
El primer gol a Austria:
El segundo gol a los austríacos:
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