¡Eterno! Mirá los 18 goles de Lionel Messi en mundiales

Con un gol en 2006, ninguno en 2010, cuatro en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y cinco hasta el momento en 2026, la "Pulga" apunta a seguir agrandando la brecha con su máximo perseguidor, Kylian Mbappé, que tiene 14 y es el único en actividad en la lista de los máximos artilleros.