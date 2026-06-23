Mundial 2026, EN VIVO: grilla de partidos, resultados y todas las novedades del martes 23 de junio

Mundial 2026: cómo se definirá quién será el rival de Argentina en 16avos
La Selección se enfrentará contra el segundo clasificado del grupo H: todas las combinaciones de resultados posibles. El partido se jugará el 3 de julio, en Miami.Ver más
“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos
Una mujer quedó sorprendida por el clima que generaron los hinchas argentinos en el Fan Fest de Dallas.Ver más
Mundial 2026: ¿cuáles son los partidos de hoy y dónde verlos en vivo?
14: Portugal-Uzbekistán (El OchoTV, TyC Sports, Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)
17: Inglaterra-Ghana (El OchoTV, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)
20: Panamá-Croacia (TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports)
23: Colombia-Congo (Paramount+, DSports)
Mundial 2026: las selecciones clasificadas para los 16avos de final
Mundial 2026: todos los resultados del martes 22 de junio
Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
Diego Centeno es docente de la Escuela N° 380 de Piruaj Bajo, una comunidad ubicada en el norte de Santiago del Estero donde todavía no llegó el tendido eléctrico. Entre paneles solares, baterías y motores, contó cómo hacen los vecinos para ver a la Selección Argentina.Ver más
Tiene 63 años, escuchó el Mundial de 1978 a través de una radio a pilas y hoy sigue trabajando en la escuela de su pueblo
Nació en Piruaj Bajo y fue testigo de los cambios de una comunidad donde durante décadas no hubo televisión, electricidad ni escuela. Desde los partidos escuchados por radio a pilas en 1978 hasta las caravanas por la tercera estrella, Antonio Romero repasó cómo se vivieron los mundiales en uno de los rincones más aislados del norte santiagueño.Ver más
Le paga internet al vecino para ver el Mundial y sueña con la llegada de la luz a su pueblo
Emil Salazar vive en Piruaj Bajo, una comunidad del norte santiagueño sin tendido eléctrico. Mientras veía un partido de la Copa del Mundo por su celular, la señal se cortó de repente. Su historia refleja las dificultades cotidianas de cientos de familias que todavía esperan la llegada de la electricidad.Ver más
Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad
Marcelo Romero nació y creció en Piruaj Bajo, una comunidad del norte santiagueño donde todavía no llegó el tendido eléctrico. Mientras la Selección enfrentaba a Austria en el Mundial 2026, una falla en el sistema solar le impidió seguir el partido y volvió a exponer las dificultades que enfrenta el pueblo.Ver más
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
Ronald Salazar tiene 41 años y vive en Piruaj Bajo, una comunidad del norte santiagueño donde el tendido eléctrico todavía no llegó. Gracias a un sistema solar y una conexión compartida de internet, recibió a familiares y amigos para seguir a la Selección en el Mundial 2026.Ver más
Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
Los africanos, que venían de caer en el debut frente a la albiceleste, logró su primera victoria ante el equipo asiático -próximo rival de Argentina- y definirán el pase en la última jornada ante Austria.Ver más
Lo que tenés que saber
La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continuará hoy con cuatro partidos atrapantes: desde las 14 se enfrentarán Portugal-Uzbekistán (grupo K), a las 17 jugarán Inglaterra-Ghana (grupo L), a las 20 Panamá-Croacia (grupo L) y Colombia-Congo (grupo K) cerrarán desde las 23.