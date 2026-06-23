Mundial 2026, EN VIVO: grilla de partidos, resultados y todas las novedades del martes 23 de junio

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Nació en Piruaj Bajo y fue testigo de los cambios de una comunidad donde durante décadas no hubo televisión, electricidad ni escuela. Desde los partidos escuchados por radio a pilas en 1978 hasta las caravanas por la tercera estrella, Antonio Romero repasó cómo se vivieron los mundiales en uno de los rincones más aislados del norte santiagueño.