“Se decía que iba a ser fácil”: Scaloni les respondió a quienes minimizaban el grupo de Argentina en el Mundial

Tras el triunfo frente a Austria, el entrenador de la selección argentina volvió a rendirse ante la influencia de su número 10, incluso en aspectos que van mucho más allá de los goles. “Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Estar comprometido es por algo y es lo que genera él. Es impresionante. Ya no sé qué más de decir. Ni sé si alcanza... es eso”, expresó Scaloni.