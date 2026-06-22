“Se decía que iba a ser fácil”: Scaloni les respondió a quienes minimizaban el grupo de Argentina en el Mundial
Resumen para apurados
- Tras clasificar a 16avos del Mundial al vencer a Austria, el DT Lionel Scaloni defendió el rendimiento de Argentina ante las críticas que minimizaban la dificultad del grupo.
- El entrenador elogió el compromiso defensivo de Messi y el sacrificio físico de sus volantes en partidos muy disputados que requirieron un gran esfuerzo colectivo.
- Ambos líderes coinciden en que el verdadero desafío apenas comienza, consolidando a la Selección como una candidata firme que sabe sufrir y adaptarse en el torneo.
La clasificación a los 16avos de final dejó dos mensajes claros: la admiración cada vez más grande de Lionel Scaloni por Lionel Messi y la satisfacción del capitán por haber cumplido el primer objetivo en una Copa del Mundo que, según él mismo advirtió, no da respiro.
Tras el triunfo frente a Austria, el entrenador de la selección argentina volvió a rendirse ante la influencia de su número 10, incluso en aspectos que van mucho más allá de los goles. “Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Estar comprometido es por algo y es lo que genera él. Es impresionante. Ya no sé qué más de decir. Ni sé si alcanza... es eso”, expresó Scaloni.
El DT también destacó la capacidad de respuesta del equipo en los momentos de mayor exigencia. “Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Sufrimos, pero sabemos cómo. Eso es un mérito del equipo. Más allá de que se pueda hacer mejor, el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento”, afirmó. “Se decía que iba a ser fácil y han visto lo duro que fue. Fueron partidos complicados”, agregó.
En la misma línea, Scaloni profundizó sobre las virtudes que observa en su plantel.
“Cuando no tenés la pelota, tenés que defenderte. Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. Y cuando la tenés, un equipo como el nuestro, tenés que juntar pases porque jugamos a eso. Está claro que se puede hacer mejor, pero también peor. Estamos bien, competimos y es lo mínimo que se le puede pedir”.
El técnico también aprovechó la conferencia de prensa para destacar el sacrificio de los mediocampistas. “Alexis (Mac Allister), Enzo (Fernández) y Rodrigo (De Paul) están haciendo un despliegue físico tremendo. Lo más importante es que, además de jugar con la pelota, se ponen el overol de trabajo. Ahí radica gran parte de la fuerza de nuestro equipo”, sostuvo.
Otro de los nombres que recibió elogios fue Lautaro Martínez, quien no marcó pero tuvo una actuación destacada. “Le hicieron el penal, hizo trabajo defensivo para el equipo y tuvo situaciones de gol. El equipo está por delante y ellos lo llevan bien”, señaló Scaloni al referirse también a la convivencia futbolística entre el delantero de Inter y Julián Álvarez.
La palabra del “10”
Del otro lado, Messi valoró el resultado y el pase a la siguiente instancia, aunque dejó en claro que nada resulta sencillo en esta Copa del Mundo. “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”, analizó en la zona mixta.
El capitán también remarcó cuál era la prioridad del grupo en esta fase. “Lo importante es la clasificación, siempre en nuestros planes está ganar todos los partidos”, explicó, poniendo el foco en el objetivo cumplido antes que en el rendimiento.
Incluso tuvo espacio para una respuesta distendida cuando le consultaron cuál considera que fue su mejor gol en los Mundiales. “No, la verdad que ahora así... estoy cansado, con pocas fuerzas y me cuesta pensar”, contestó entre risas.
Las declaraciones de ambos dejaron una conclusión compartida: la selección argentina ya está en la siguiente ronda, pero tanto el entrenador como el capitán entienden que el verdadero desafío recién empieza. Mientras Scaloni destaca el compromiso y la capacidad de sufrimiento del equipo, Messi insiste en que cada partido exige el máximo. Una mirada coincidente que explica por qué la “Albiceleste” sigue siendo una de las candidatas en el Mundial.