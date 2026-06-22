Messi rompió el récord mundialista 40 años después del Gol del Siglo

Fue el homenaje perfecto. El más genuino. El que no necesita discursos ni placas conmemorativas. Messi honró a D10S de la manera que mejor sabe hacerlo: jugando al fútbol. La Selección derrotó a Austria con dos goles de su capitán, que volvió a convertirse en la gran figura y siguió agrandando una leyenda que parece no tener techo. Con este doblete, el rosarino llegó a los 18 tantos en Copas del Mundo y quedó en soledad como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, dejando atrás los 16 que había marcado el alemán Miroslav Klose.