Adorni recibió al nuevo vocero presidencial y destacó su rol en la comunicación de la gestión de Milei

El diputado, que dejará su banca para que asuma Martín Matzkin, citó un tuit de la Vocería Presidencial que anunciaba su llegada y repasaba los principales lineamientos de la gestión. “Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier Milei. Con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad”, comienza el texto oficial.