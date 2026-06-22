Política

Adorni recibió al nuevo vocero presidencial y destacó su rol en la comunicación de la gestión de Milei

El jefe de Gabinete de Milei mantuvo una reunión con el portavoz, que se incorpora al gobierno libertario.

Reunión de Manuel Adorni con Adrián Ravier, flamante vocero presidencial. FOTO X
Reunión de Manuel Adorni con Adrián Ravier, flamante vocero presidencial. FOTO X
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • El jefe de Gabinete Manuel Adorni se reunió este lunes en Argentina con el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier para coordinar la comunicación económica del gobierno de Milei.
  • Ravier, economista y exdiputado, se incorpora al equipo oficial tras ser designado por Javier y Karina Milei, dejando su banca legislativa para asumir este rol de difusión.
  • Con esta incorporación, el oficialismo busca reforzar la claridad comunicativa sobre los hitos económicos y la nueva fase de crecimiento y reformas que atraviesa el país.
Resumen generado con IA

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, mantuvo este lunes una reunión con Adrián Ravier, quien recientemente fue incorporado como vocero presidencial para colaborar en la difusión de los principales lineamientos económicos de la gestión.

Tras el encuentro, Adorni compartió una fotografía junto al economista y destacó la función que desempeñará en esta nueva etapa de la administración libertaria.

"Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial", escribió el funcionario en sus redes sociales. Además, afirmó que "en esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país", y consideró que su perfil profesional aportará "valor y claridad" a la comunicación gubernamental, consignó el diario "Ámbito".

El vocero también le deseó éxitos en su nueva función y concluyó su publicación con su habitual "Fin".

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Por su parte, Ravier agradeció la bienvenida y manifestó su entusiasmo por el desafío que asumirá dentro del equipo de comunicación oficial. "Gracias Manuel Adorni por la bienvenida. Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol", expresó.

Asimismo, el economista agradeció la confianza depositada en él por Milei y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad", señaló.

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La reunión se produjo en el marco de la incorporación de Ravier al equipo de comunicación del Gobierno, desde donde tendrá la tarea de colaborar en la difusión y explicación de las principales medidas económicas impulsadas por la administración libertaria.

Vocería

“Mi agradecimiento al Presidente por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, escribió en sus redes sociales, tras la designación.

El diputado, que dejará su banca para que asuma Martín Matzkin, citó un tuit de la Vocería Presidencial que anunciaba su llegada y repasaba los principales lineamientos de la gestión. “Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier Milei. Con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad”, comienza el texto oficial.

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