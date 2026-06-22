¿Se acaban los feriados largos? Cuántos descansos extendidos quedan en 2026

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino determinó los feriados de 2026, garantizando fines de semana largos mensuales hasta agosto, tras lo cual se reducirán estos descansos en el país.
- Tras registrar seis fines de semana largos en la primera mitad del año, julio presentará un receso de cuatro días por el Día de la Independencia antes de la baja de septiembre.
- La falta de feriados en septiembre afectará al turismo, aunque el esquema se reactivará en el último trimestre, culminando con dos fines de semana extendidos en diciembre.
El año tuvo una peculiaridad respecto a los fines de semana largos. Es que el Gobierno nacional dispuso los feriados y días no laborables de modo que, desde febrero, hubo al menos un fin de semana largo por mes. Julio no será la excepción a la regla y repetirá el mandato anual con sus días no hábiles. Pero los fines de semana extendidos empiezan a acabarse.
De los seis meses que lleva 2026, cinco tuvieron al menos una seguidilla de tres días libres. En total, hubo seis fines de semana largos en los que un feriado se anexó a un sábado y domingo. En algunas oportunidades el “finde XL” quedó conformado por cuatro días con los días no laborables. Hasta junio, el año tuvo 10 feriados entre inamovibles y trasladables y un día no laborable.
¿Cuándo será el fin de semana extra largo de julio?
Al menos la mitad de las provincias argentinas tendrán vacaciones de invierno extendidas. Es que de las jurisdicciones que inicien el receso en la tercera semana de julio, algunas podrán agregar dos días extra al total. El mes tendrá uno de los pocos fines de semana extra largos –de cuatro días– en el año.
Los días no hábiles en la segunda semana de julio están agendados para la finalización de esta. El 9 de julio, Día de la Independencia y feriado no trasladable, coincidirá con un jueves. Para formar un feriado favorecedor para el turismo, el Gobierno nacional instauró uno de los tres días no laborables del año el día posterior. Así, el fin de semana XL estará compuesto por el jueves 9, viernes 10 –día no laborable con fines turísticos–, sábado 11 y domingo 12. Al día siguiente, 13 provincias iniciarán sus vacaciones de invierno.
Cuántos fines de semana extra largos le quedan a 2026
El fenómeno del fin de semana largo por mes continuará sin interrupciones por algunos meses más. Pero en agosto será el fin de esta disposición de días. Septiembre será el primer mes en el calendario sin un descanso de tres días seguidos. De hecho, no hay feriados nacionales establecidos para ese mes, pese a que provincias como Tucumán tendrán su propio feriado.
Así, después del “finde XL” de julio, seguirá el de agosto entre el sábado 15 y el lunes 17. Este último fue declarado feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al coincidir con un lunes, no será movido a otro día en la semana. Septiembre estará exento de feriados y octubre retomará la modalidad de descansos de tres días con el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Este será un lunes, por lo que el fin de semana largo empezará el sábado 10 y terminará el lunes 12.
En noviembre se repetirá el hecho porque el feriado trasladable del Día de la Soberanía, 20 de noviembre, se pasará al lunes 23. El día se combinará con el fin de semana anterior, que iniciará el sábado 21. Los dos últimos feriados y el último fin de semana extra largo del año serán en diciembre. Los feriados serán el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción, y el viernes 25, Navidad. El primero formará el último “finde” de cuatro días del año –sábado 5, domingo 6, lunes 7 declarado día no laborable y martes 8–. Navidad dará inicio al último fin de semana de tres días del año.