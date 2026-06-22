¿Se acaban los feriados largos? Cuántos descansos extendidos quedan en 2026

Así, después del “finde XL” de julio, seguirá el de agosto entre el sábado 15 y el lunes 17. Este último fue declarado feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al coincidir con un lunes, no será movido a otro día en la semana. Septiembre estará exento de feriados y octubre retomará la modalidad de descansos de tres días con el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Este será un lunes, por lo que el fin de semana largo empezará el sábado 10 y terminará el lunes 12.