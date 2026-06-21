Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

El pasado feriado del 20 de junio de dedicado a conmemorar al General Martín Miguel de Güemes y al General Manuel Belgrano, dejó a gran parte de la población en la búsqueda y espera del próximo período de descanso. La expectativa terminará pronto, porque el mes de julio trae consigo uno de los fines de semana más largos de todo el año, resultado de combinar un feriado nacional con una jornada orientada al turismo.