Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Resumen para apurados
- Los argentinos tendrán un fin de semana de cuatro días del 9 al 12 de julio de 2026 por el Día de la Independencia y un feriado con fines turísticos decretado por el Gobierno.
- La medida combina el feriado inamovible del jueves 9 de julio con un día no laborable el viernes 10, tras el descanso de junio dedicado a los próceres Güemes y Belgrano.
- Este descanso prolongado busca impulsar el turismo interno. Además, el calendario oficial de 2026 contempla otros fines de semana largos para lo que resta del año.
El pasado feriado del 20 de junio de dedicado a conmemorar al General Martín Miguel de Güemes y al General Manuel Belgrano, dejó a gran parte de la población en la búsqueda y espera del próximo período de descanso. La expectativa terminará pronto, porque el mes de julio trae consigo uno de los fines de semana más largos de todo el año, resultado de combinar un feriado nacional con una jornada orientada al turismo.
Este fin de semana "extra" largo iniciará el jueves 9 de julio, fecha inamovible (Día de la Independencia). Sumado a esto se le acoplará el viernes 10 de julio, jornada establecida por el Gobierno nacional bajo la condición de día no laborable con fines turísticos, estructurando así un bloque de cuatro días consecutivos de pausa que llegará a su fin el domingo 12 de julio.
Todos los feriados que quedan en 2026
Luego del fin de semana largo de julio, el calendario oficial aún contempla varias oportunidades para descansar durante el resto del año.
- 9 y 10 de julio (jueves y viernes): Día de la Independencia y día no laborable con fines turísticos. Fin de semana XXL de cuatro días.
- 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Fin de semana largo de tres días.
- 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Fin de semana largo de tres días.
- 23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre. Fin de semana largo de tres días.
- 7 y 8 de diciembre (lunes y martes): Día no laborable con fines turísticos y Día de la Inmaculada Concepción de María. Fin de semana XXL de cuatro días.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad. Fin de semana largo de tres días.