Un elogio sin precedentes: ¿qué opina Carlsen de Fautino Oro?

El respeto de Carlsen hacia el talento de Oro posee antecedentes claros en declaraciones previas. El noruego invitó al joven a jugar partidas en su plataforma y reconoció un potencial fuera de lo común. La comparación con figuras de otros deportes resalta la magnitud de lo que el niño logra en el tablero. "Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él".