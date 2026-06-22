Faustino Oro sorprendió a Magnus Carlsen en Hong Kong: la reacción del campeón se volvió viral

Resumen para apurados
- El ajedrecista argentino Faustino Oro, de 12 años, sorprendió al campeón Magnus Carlsen tras vencer a Jan-Krzysztof Duda en el Mundial de Blitz por equipos en Hong Kong.
- El prodigio obtuvo un desempeño casi perfecto en el torneo. Carlsen, que siguió su partida con asombro, ya había elogiado previamente su potencial comparándolo con Lionel Messi.
- Este triunfo consolida a Oro como una de las máximas promesas del ajedrez mundial, atrayendo la atención de la élite y marcando un hito histórico para el deporte argentino.
El Mundial de Blitz por equipos en Hong Kong se convirtió en el escenario de un momento histórico para el joven ajedrecista argentino, Faustino Oro. Con apenas 12 años y su reciente título de Gran Maestro, demostró su talento ante la mirada de los mejores jugadores del planeta. Durante una partida decisiva contra el polaco Jan-Krzysztof Duda, el prodigio logró una victoria impresionante que capturó la atención de todos los presentes.
La atmósfera en la sala de juego cambió cuando las figuras más destacadas del circuito profesional rodearon el tablero de Faustino Oro. Entre ellos, el noruego Magnus Carlsen observó cada movimiento con una mezcla de asombro y admiración. La escena quedó registrada en videos que rápidamente se volvieron virales, mostrando el impacto que el talento del niño genera en la élite mundial.
El asombro en la élite mundial con Fautino Oro, el joven argentino
Magnus Carlsen siguió de cerca el desarrollo del encuentro frente a Jan-Krzysztof Duda. El campeón mundial gesticuló con sorpresa ante las jugadas eléctricas que propuso el pequeño argentino en la modalidad blitz. Finalmente, una sonrisa de aprobación coronó el final de la partida ganada por Faustino Oro con las piezas negras.
Otros grandes maestros como Maxime Vachier-Lagrave y Wesley So también presenciaron el despliegue técnico del joven prodigio. El equipo de Faustino Oro, Chess United, sufrió una derrota colectiva pero él consiguió el único punto para su grupo. Esta actuación individual lo consolidó como el centro de todas las miradas durante la competencia en Hong Kong.
Un elogio sin precedentes: ¿qué opina Carlsen de Fautino Oro?
El respeto de Carlsen hacia el talento de Oro posee antecedentes claros en declaraciones previas. El noruego invitó al joven a jugar partidas en su plataforma y reconoció un potencial fuera de lo común. La comparación con figuras de otros deportes resalta la magnitud de lo que el niño logra en el tablero. "Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él".
El desempeño estadístico del argentino en la fase de grupos resultó casi perfecto con nueve victorias y solo un empate. Faustino Oro superó a rivales de gran jerarquía bajo la atenta mirada de leyendas como Viswanathan Anand. El mundo del ajedrez celebra la aparición de un jugador que rompe los moldes establecidos por la edad. Su camino apenas comienza pero el reconocimiento de Magnus Carlsen marca un hito en su joven carrera.