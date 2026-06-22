Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave

La primera incógnita pasa por el ataque. Julián Álvarez dejó atrás la molestia en el tobillo que lo había condicionado en los días previos al debut e ingresó en buen nivel frente a Argelia, por lo que volvió a meterse en la consideración para ser titular. Sin embargo, Lautaro Martínez corre con ventaja y todo indica que Scaloni renovará su confianza en el delantero del Inter.