Copa del Mundo

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave

Tras la goleada sobre Argelia en el debut, la Selección buscará este lunes un triunfo que le asegure la clasificación a los 16avos de final. Lionel Scaloni prepara una modificación obligada y mantiene un par de interrogantes en el equipo titular.

Practica en Kansas, en la previa al encuentro contra Austria.
Practica en Kansas, en la previa al encuentro contra Austria. @Argentina
Hace 2 Hs

La selección argentina afrontará este lunes desde las 14 un partido determinante frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Después del contundente 3-0 sobre Argelia en el estreno, un nuevo triunfo le permitirá al equipo de Lionel Scaloni asegurar de manera anticipada su clasificación a los 16avos de final.

Aunque el rendimiento del equipo dejó conformes al cuerpo técnico, el entrenador realizará al menos una modificación respecto del once inicial que salió a la cancha en Kansas City. La variante será obligada: Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado para evitar riesgos, por lo que Nahuel Molina ocupará el lateral derecho desde el arranque.

Más allá de ese cambio, el resto de la formación se mantiene prácticamente definido, aunque todavía existen dos puestos que generan dudas en la previa.

La primera incógnita pasa por el ataque. Julián Álvarez dejó atrás la molestia en el tobillo que lo había condicionado en los días previos al debut e ingresó en buen nivel frente a Argelia, por lo que volvió a meterse en la consideración para ser titular. Sin embargo, Lautaro Martínez corre con ventaja y todo indica que Scaloni renovará su confianza en el delantero del Inter. 

La otra disputa está en el sector izquierdo del mediocampo ofensivo. Thiago Almada fue una de las apuestas del entrenador en el estreno y cumplió una correcta actuación, aunque Nicolás González pelea por quedarse con ese lugar. De todos modos, la idea que hoy gana fuerza es mantener al ex Vélez entre los once iniciales.

En defensa tampoco habría novedades. Facundo Medina continuará como lateral izquierdo debido a que Nicolás Tagliafico recién dejó atrás el desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y el cuerpo técnico prefiere no exigirlo desde el inicio. El defensor podría sumar minutos en el complemento, al igual que Leandro Paredes, quien ya está recuperado y busca recuperar ritmo de competencia.

La probable formación de Argentina ante Austria, en el Mundial 2026 

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolDallasLeandro ParedesRodrigo De PaulLionel ScaloniEstados UnidosNicolás Tagliafico
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