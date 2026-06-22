Egipto reaccionó a tiempo, venció 3-1 a Nueva Zelanda y quedó a un paso de hacer historia en el Mundial 2026

Egipto dio un paso gigante hacia la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Después de un primer tiempo en el que sufrió más de la cuenta, el seleccionado africano reaccionó en el complemento, revirtió el marcador y derrotó 3-1 a Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver para quedar como líder del Grupo G con cuatro puntos.