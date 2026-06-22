Copa del Mundo

Egipto reaccionó a tiempo, venció 3-1 a Nueva Zelanda y quedó a un paso de hacer historia en el Mundial 2026

Los "faraones" perdían al descanso, pero lo dieron vuelta en el segundo tiempo con goles de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Mahmoud Trézéguet para terminar imponiéndose 3-1 en Vancouver y quedar como líderes del Grupo G.

Egipto reaccionó a tiempo, venció 3-1 a Nueva Zelanda y quedó a un paso de hacer historia en el Mundial 2026
Hace 2 Hs

Egipto dio un paso gigante hacia la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Después de un primer tiempo en el que sufrió más de la cuenta, el seleccionado africano reaccionó en el complemento, revirtió el marcador y derrotó 3-1 a Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver para quedar como líder del Grupo G con cuatro puntos.

El equipo dirigido por Hossam Hassan volvió a apoyarse en la jerarquía de Mohamed Salah, pero también mostró una capacidad de reacción que puede resultar determinante en un torneo corto. Los "faraones" quedaron muy cerca de alcanzar un objetivo inédito: superar por primera vez la fase de grupos de una Copa del Mundo. 

El comienzo, sin embargo, estuvo lejos de ser ideal. Nueva Zelanda encontró espacios y golpeó a los 15 minutos con un cabezazo de Finn Surman, que apareció sin marca dentro del área para vencer al arquero Mostafa Shobeir. Incluso, antes del descanso, los oceánicos tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja y complicar aún más a los africanos.

Egipto intentó asumir el protagonismo desde la posesión, pero le costó generar profundidad y Salah apareció demasiado aislado. La lesión de Hamdy Fathy, reemplazado antes del entretiempo, también obligó a modificar el esquema cuando el partido todavía favorecía a los "All Whites". 

Todo cambió en la segunda mitad. Apenas comenzado el complemento, los egipcios adelantaron sus líneas y comenzaron a encerrar a Nueva Zelanda contra su propio arco. El premio llegó a los 58 minutos, cuando Mostafa Zico conectó de cabeza un centro dentro del área y estableció el empate. 

Lejos de conformarse, Egipto mantuvo la presión y apenas nueve minutos después encontró la ventaja. Salah armó una pared con Mostafa Zico, ingresó al área y definió con precisión para poner el 2-1 y desatar el festejo de los miles de hinchas africanos presentes en Vancouver.

El golpe dejó sin reacción al conjunto oceánico, que perdió solidez defensiva y ya no pudo volver a inquietar con claridad. Sobre los 82 minutos, Mahmoud Trézéguet selló el resultado definitivo al conectar de cabeza un tiro de esquina y marcar el 3-1 que aseguró la remontada.

Con este triunfo, Egipto quedó como único líder del Grupo G con cuatro unidades y llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo para avanzar de ronda. Nueva Zelanda, en cambio, permanece con un punto y necesitará un triunfo en su próximo compromiso, además de otros resultados, para mantener viva la ilusión de seguir en el Mundial. 

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