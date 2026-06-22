OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: El placer de ver jugar a Messi
Hace 3 Hs

Durante mucho tiempo, Lionel Messi recibió diversas críticas de sus detractores. Se lo tildó de “pecho frío”, y se cuestionaba su liderazgo, señalando que su estilo reservado y de pocas palabras lo convertía en un “capitán silencioso”. Le recriminaban que no aparecía en las finales y que carecía del carácter y la rebeldía de Diego Maradona; también le reprocharon no haber cantado el Himno Nacional. Con el fin de quitarle valor a su talento futbolístico, se lo juzgó por emigrar a Inter Miami; los opinólogos del balompié decían que participar en una liga menos exigente -como la MLS- afectaría su rendimiento en la alta competencia. Todas estas reprobaciones quedaron archivadas en el pasado. Hoy quedan desvirtuadas tras verlo ganar absolutamente todo. Sus números históricos hablan solos: superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional. “La Pulga” desplegó toda su jerarquía conquistando las Copas América 2021 y 2024, y alcanzando la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022. Su triplete magnífico contra Argelia ratifica su vigencia competitiva. No cabe duda alguna de que, a sus 38 años, es el mejor futbolista de la historia.

Hugo Modesto Izurdiaga

modestoizur@yahoo.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
1

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
2

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento
3

El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud
4

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno
5

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

Ranking notas premium
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
1

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?
2

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

El Mundial del fútbol, como modelo
3

El Mundial del fútbol, como modelo

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
4

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027
5

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027

Más Noticias
Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Comentarios