Cartas de lectores: El placer de ver jugar a Messi

Durante mucho tiempo, Lionel Messi recibió diversas críticas de sus detractores. Se lo tildó de “pecho frío”, y se cuestionaba su liderazgo, señalando que su estilo reservado y de pocas palabras lo convertía en un “capitán silencioso”. Le recriminaban que no aparecía en las finales y que carecía del carácter y la rebeldía de Diego Maradona; también le reprocharon no haber cantado el Himno Nacional. Con el fin de quitarle valor a su talento futbolístico, se lo juzgó por emigrar a Inter Miami; los opinólogos del balompié decían que participar en una liga menos exigente -como la MLS- afectaría su rendimiento en la alta competencia. Todas estas reprobaciones quedaron archivadas en el pasado. Hoy quedan desvirtuadas tras verlo ganar absolutamente todo. Sus números históricos hablan solos: superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional. “La Pulga” desplegó toda su jerarquía conquistando las Copas América 2021 y 2024, y alcanzando la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022. Su triplete magnífico contra Argelia ratifica su vigencia competitiva. No cabe duda alguna de que, a sus 38 años, es el mejor futbolista de la historia.