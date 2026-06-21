Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 21 de junio

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 184 del Tuqui 10 este domingo 21 de junio, dejando vacante el pozo principal de casi 100 millones de pesos por falta de aciertos.
- Un apostador de Yerba Buena ganó más de 9 millones de pesos en la modalidad Seguro Sale, mientras que se entregaron premios de cartón y sorteos especiales a varios participantes.
- El próximo sorteo del 28 de junio acumulará un pozo millonario de más de 132 millones de pesos y un Seguro Sale de 10 millones, jugándose con el nuevo cartón violeta.
El Tuqui 10 de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 21 de junio de 2026 su sorteo N° 184, con un pozo millonario que quedó vacante, mientras que el premio del Seguro Sale tuvo un ganador.
Números ganadores del Tuqui 10 del domingo 21 de junio
Los diez números sorteados fueron:
02 - 03 - 04 - 06 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20
El premio principal, de $99.876.654,08, quedó vacante, ya que no hubo apostadores que acertaran la combinación completa.
Seguro Sale: números sorteados
En el sorteo del Seguro Sale salieron los siguientes números:
01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 15 - 18 - 19 - 22
La bolilla extra fue el 06.
En esta modalidad hubo un ganador, registrado en la localidad de Yerba Buena, quien se llevó un premio de $9.192.816,64.
Tuqui 10: ganadores del Número de Cartón
Diez cartones resultaron beneficiados con un premio de $700.000 cada uno. Los números favorecidos fueron:
012359
061716
007262
056907
039007
072727
069702
080527
082952
048280
Ganadores del Sorteo Especial
También se realizaron los sorteos especiales, cuyos ganadores fueron:
Edith Palavecino
Álvaro Penela
Víctor Jerez
Carlos Artaza
María Gutiérrez
Cada uno obtuvo un premio de $200.000, con la posibilidad de elevarlo a $400.000 si atendía el llamado de la organización.
Pozos para el próximo sorteo
Tras quedar vacante el premio principal, el próximo sorteo del Tuqui 10, previsto para el domingo 28 de junio de 2026, ofrecerá importantes premios acumulados:
Pozo Millonario: $132.730.104,32
Seguro Sale: $10.108.753,92
El próximo sorteo se jugará con el cartón violeta, según informó la Caja Popular de Ahorros.