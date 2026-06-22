Cartas de lectores: semáforos

Es sabido que la circulación automotor en nuestra ciudad durante el día y en el centro es medio caótica. Colectivos inmensos del transporte público, circulando por calles angostas, tienen problemas al doblar, y en su circulación, amén de la contaminación ambiental, por ser unidades viejas. A la inoperancia de las autoridades municipales para manejar esto se suma otro problema más grande: los semáforos. Sabemos que son fundamentales para el orden del espacio urbano moderno, y no hay ciudad que no los haya incorporado para evitar un caos vial. Imaginen entonces lo que pasa cuando en unas calles están desincronizados o con el tiempo de espera demasiado largo. Cuando los ciclos de luces son fijos y obsoletos, el sistema se vuelve ineficiente, genera demoras innecesarias, aumenta la contaminación por motores encendidos y provoca un fastidio totalmente evitable en los conductores. Bueno, eso es lo que sucede en nuestra ciudad. Amén de los colectivos gigantes, muchas calles del centro y la reciente avenida Papa Francisco tienen semáforos fijos con tiempo de espera inconvenientes y desincronizados. Creo que hay una tercerización a una empresa que se dedica justamente a calibrar esto, que no está funcionando como debe. En lugar de poner semáforos en calles donde no transita nadie, deberían incorporar semáforos inteligentes en el centro al menos. ¿Cuáles son sus beneficios? Se elimina por completo el hecho de estar parado ante una luz roja cuando no cruza nadie. Menos gases contaminantes: al reducir las detenciones obligadas, bajan drásticamente las emisiones de CO₂ de los escapes. Prioridad al transporte público: permiten identificar colectivos o ambulancias para cederles el paso libre de forma automática. Muchas ciudades de nuestro país, como CABA, Córdoba y Neuquén, usan sensores de flujo para ajustar las ondas verdes, principalmente en corredores clave, como la avenida del Libertador en CABA, utilizando la IA de Google. Quizás se pudiera aplicar todo esto para hacer un poquito mejor el tránsito en el centro tucumano.