OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La casta persiste
Hace 3 Hs

La adhesión de Manuel Adorni, su esposa y Federico Sturzenegger al régimen de inocencia fiscal expone una contradicción cada vez más evidente entre el discurso oficial y las acciones concretas del poder. Durante años, quienes hoy gobiernan construyeron su identidad política denunciando los privilegios de la “casta”, señalando a la dirigencia tradicional como responsable de la decadencia institucional y moral de la Argentina. Sin embargo, cuando los propios funcionarios recurren a mecanismos que reducen exigencias de control y fiscalización sobre el patrimonio de los contribuyentes, la pregunta surge inevitablemente: ¿dónde quedó aquella promesa de transparencia absoluta? La función pública no debería conformarse con cumplir el mínimo que exige la ley. Quienes administran los recursos y destinos de millones de argentinos tienen la obligación ética de someterse a los más altos estándares de control y publicidad de sus actos. La ejemplaridad no puede ser selectiva ni acomodarse según las conveniencias políticas del momento. Mientras millones de trabajadores, comerciantes y profesionales deben justificar cada peso que generan en un contexto económico cada vez más complejo, desde el poder se impulsan herramientas que muchos ciudadanos perciben como un retroceso en materia de transparencia. La legalidad de una medida no la convierte automáticamente en justa ni en políticamente acertada. La Argentina atraviesa una profunda crisis de credibilidad hacia su dirigencia. En ese contexto, cualquier acción que debilite los mecanismos de control o genere sospechas sobre la trazabilidad de los patrimonios públicos alimenta la desconfianza social y deteriora aún más el vínculo entre representantes y representados. La verdadera batalla contra la casta no se libra con consignas ni campañas de marketing político. Se libra con coherencia. Se libra cuando quienes ocupan cargos públicos aceptan controles más rigurosos que el resto de los ciudadanos y no cuando buscan refugio en regímenes que generan dudas legítimas sobre el compromiso con la transparencia. Porque cuando el poder comienza a relajarse frente a los controles, cuando las excepciones se transforman en reglas y cuando la política se otorga beneficios que resultan difíciles de explicar ante la sociedad, la casta no desaparece. La casta persiste. Simplemente se disfraza de cambio mientras reproduce las mismas lógicas de privilegio que alguna vez prometió combatir.

Williams Rodrigo Fanlo Llanos

willyucr@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
1

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
2

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento
3

El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud
4

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno
5

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

Ranking notas premium
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
1

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?
2

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

El Mundial del fútbol, como modelo
3

El Mundial del fútbol, como modelo

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
4

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027
5

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027

Más Noticias
Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Comentarios