Cartas de lectores: “Paso a la inmortalidad”

¿Por qué conmemoramos el “paso a la inmortalidad” de Belgrano, San Martín y Güemes? ¿No sería más lógico celebrar hechos de su vida? La heroización que une a estos tres personajes, es la declaración por parte del Estado argentino para rendir tributo a su figura, elevándolos a la condición de próceres. Y la expresión “paso a la inmortalidad”, buscó reemplazar la palabra “muerte” en el lenguaje oficial y los homenajes patrióticos. El fenómeno de la heroización, si bien tienen antecedentes en el antiguo Egipto y Babilonia, resurgió en el siglo XVIII tanto en regímenes capitalistas como socialistas. Conceptualmente, el “paso a la inmortalidad” se entrelaza con la teología cristiana según la cual la muerte no es el final, sino una transición. Las iglesias cristianas no conmemoran a sus santos el día de su nacimiento terrenal, sino el día de su fallecimiento, interpretándolo como su nacimiento a la vida eterna. En esa misma lógica, el prócer o héroe nacional, nace para la memoria eterna de la Patria y se convierte en “santo cívico” cuyo legado es indestructible: es el momento en que sus actos cobran valor histórico definitivo y celebramos su legado, más allá de sus circunstancias humanas.