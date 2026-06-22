Coros y orquestas: la música como refugio en la era de las pantallas

Y así a medida que el público se dispersaba y los instrumentos vuelven a guardarse en sus estuches, quedaron resonando las últimas notas de cada canción, con una certeza compartida por docentes y alumnos. Ellos sienten que detrás de cada ensayo hay mucho más que música. Hay amistades, desafíos, confianza y un espacio donde ellos encuentran una forma de expresarse, crear y sentirse parte de algo más grande que ellos mismos.