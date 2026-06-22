Quién es Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

La funcionaria remarcó además el valor que tiene el estímulo de un maestro en la vida de los estudiantes. “Nos enorgullece que represente a Tucumán como un docente que inspira a seguir trabajando, a estudiar y que es muy creativo. Los docentes tenemos que renovar esa vocación que hemos sentido en un determinado momento y por la que elegimos esta carrera. Muchos niños y jóvenes dependen de que los estimulemos, porque el estímulo de un docente muchas veces marca el futuro de la vida de un niño o de un joven”, afirmó.