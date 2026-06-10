“Docentes que Inspiran”: un educador tucumano fue distinguido

La educación tucumana volvió a ganar visibilidad a nivel nacional. El educador Diego Bazán fue seleccionado como candidato al premio “Docentes que Inspiran”, uno de los reconocimientos más importantes del país para docentes que transforman realidades desde las aulas y dejan una huella en sus estudiantes y comunidades.
La distinción forma parte de una convocatoria federal impulsada por la Fundación Varkey junto a Clarín y Zurich Argentina, que cada año busca identificar experiencias educativas innovadoras, comprometidas con la inclusión, la solidaridad y la construcción de oportunidades para niños y jóvenes de todo el país. En esta edición, más de 2.100 docentes fueron postulados y solo 24 fueron seleccionados para continuar en carrera.
La nominación representa un reconocimiento al trabajo cotidiano que muchos educadores realizan dentro y fuera de las aulas, impulsando proyectos que trascienden los contenidos curriculares y generan impacto en sus comunidades.
El premio pone el foco no solo en la calidad pedagógica, sino también en la capacidad de los docentes para promover valores, fortalecer vínculos y dar respuesta a desafíos sociales concretos.
La presencia de un docente tucumano entre los seleccionados refleja el protagonismo que la provincia viene teniendo en distintas iniciativas educativas de alcance nacional.
Entre los proyectos destacados figuran propuestas vinculadas al ajedrez educativo, la inclusión de personas con discapacidad mediante desarrollos tecnológicos y la educación ambiental con impacto comunitario.
Orgullo provincial
Diego Bazán, docente de operación y mantenimiento de equipos electromecánicos de la Escuela Técnica Ingeniero Antonio María Correa, de Delfin Gallo, es el educador provincial que fue reconocido por sus tareas frente al aula.
Para este reconocimiento, Buenos Aires encabeza la lista con la mayor cantidad de seleccionados; Salta y Córdoba aportan tres cada una; Chaco, Misiones, San Luis y Santa Fe, dos; y Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán, uno. De los 24, 15 son mujeres y 9 son hombres.
El premio “Docentes que Inspiran” busca visibilizar historias que muestran cómo la tarea docente puede convertirse en una herramienta de transformación social. Los criterios de selección incluyen la innovación pedagógica, el compromiso con la comunidad, la capacidad de generar cambios positivos y el impacto de los proyectos en la vida de los estudiantes.
Todos los docentes distinguidos en esta inciativa representan a muchos otros educadores que trabajan diariamente para motivar a sus alumnos, promover valores solidarios y fortalecer el cuidado del ambiente. También resaltó la importancia de visibilizar las experiencias positivas que se desarrollan en las escuelas de la provincia.
La iniciativa nacional continuará con nuevas instancias de evaluación. Un jurado integrado por especialistas en educación y representantes de distintas organizaciones seleccionará a los seis finalistas del certamen, quienes luego competirán por el reconocimiento principal.
Más allá del resultado final, la nominación ya constituye un reconocimiento a la tarea de quienes, desde distintos rincones de Tucumán, trabajan para que la escuela sea mucho más que un espacio de aprendizaje académico. Luchan para que sea un lugar donde se construyen oportunidades, ciudadanía y proyectos de vida.