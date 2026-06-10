“Docentes que Inspiran”: un educador tucumano fue distinguido

La distinción forma parte de una convocatoria federal impulsada por la Fundación Varkey junto a Clarín y Zurich Argentina, que cada año busca identificar experiencias educativas innovadoras, comprometidas con la inclusión, la solidaridad y la construcción de oportunidades para niños y jóvenes de todo el país. En esta edición, más de 2.100 docentes fueron postulados y solo 24 fueron seleccionados para continuar en carrera.