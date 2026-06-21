Elecciones en Colombia 2026: con el 97% escrutado, el outsider De la Espriella queda cerca de la presidencia

Resumen para apurados
- Colombia define en balotaje este domingo al sucesor de Gustavo Petro entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda en un ajustado escrutinio.
- Con más de 41 millones de habilitados, el escrutinio avanza bajo fuerte seguridad con una leve ventaja inicial de De la Espriella frente al modelo oficialista de Cepeda.
- El resultado definirá el rumbo del país en seguridad, economía y procesos de paz, marcando el contraste entre el modelo oficialista de izquierda y un giro hacia la derecha.
Colombia vive este domingo una de las elecciones presidenciales más trascendentales de los últimos años. Los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir entre Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, e Iván Cepeda, referente de la izquierda y heredero político del oficialismo encabezado por el presidente Gustavo Petro.
Tras el cierre de los centros de votación comenzó el escrutinio, que se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad y con la presencia de observadores nacionales e internacionales. Según los primeros datos oficiales difundidos durante el conteo, la diferencia entre ambos candidatos se mantiene ajustada, aunque De la Espriella aparece con una leve ventaja en las primeras mesas escrutadas.
Con un 97% de las mesas escrutadas, la tendencia se inclinaba a favor de este abogado de 47 años que llega a la presidencia en su primer intento y sin ninguna experiencia política previa, por el momento, con el 49,84% de los votos para su Defensores de la Patria, frente al 48,51% recibido por el candidato oficialista del Pacto Histórico y delfín de Petro, Iván Cepeda.
Una elección que define el rumbo del país
La segunda vuelta enfrenta dos modelos claramente diferenciados.
Por un lado, Iván Cepeda propone continuar buena parte de las políticas impulsadas por Gustavo Petro, con énfasis en las reformas sociales, la ampliación de programas para los sectores vulnerables y la continuidad de los procesos de paz con grupos armados.
Del otro, Abelardo de la Espriella basa su campaña en un discurso de "mano dura" contra el crimen organizado, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el impulso a la inversión privada y un giro en la política económica y de seguridad.
Más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar
La Registraduría Nacional informó que más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para participar en la elección presidencial. La jornada se desarrolló entre las 8 y las 16 horas, mientras que los colombianos residentes en el exterior pudieron sufragar durante los días previos.
Durante la jornada también se registraron denuncias por presuntas irregularidades electorales, aunque las autoridades señalaron que el proceso transcurrió en términos generales con normalidad y bajo monitoreo permanente.
Expectativa por el resultado final
Los analistas consideran que el resultado definirá no sólo el futuro político inmediato de Colombia, sino también el rumbo de temas sensibles como la seguridad, la economía, la política energética y la implementación de los acuerdos de paz.
Con el escrutinio todavía en marcha, las autoridades electorales pidieron esperar los resultados oficiales antes de proclamar un ganador. Se espera que el porcentaje de mesas informadas aumente de manera sostenida durante las próximas horas hasta conocerse el resultado definitivo.