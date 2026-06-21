Elecciones en Colombia 2026: con el 97% escrutado, el outsider De la Espriella queda cerca de la presidencia

Con un 97% de las mesas escrutadas, la tendencia se inclinaba a favor de este abogado de 47 años que llega a la presidencia en su primer intento y sin ninguna experiencia política previa, por el momento, con el 49,84% de los votos para su Defensores de la Patria, frente al 48,51% recibido por el candidato oficialista del Pacto Histórico y delfín de Petro, Iván Cepeda.