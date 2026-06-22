Infografía: cómo quedó el mapa político de Latinoamérica tras las elecciones en Colombia

La victoria del libertario Abelardo de la Espriella en Colombia no es un hecho aislado; es la pieza que termina de configurar un nuevo rompecabezas regional. Con su llegada a la Casa de Nariño, América del Sur suma su séptimo gobierno de signo conservador, consolidando una tendencia que ya recorre Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia y un Perú bajo la influencia de Keiko Fujimori.